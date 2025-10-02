Little Nightmares 3 im neuen Moody-Trailer gezeigt

HQ

Es ist jetzt offiziell Halloween-Monat. Es mag noch ein paar Wochen dauern, bis es offiziell der große Tag ist, aber wir alle wissen, dass die Kinos mit Horrorfilmen gefüllt sein werden, Pumpkin Spice Latte die Coffeeshops dominieren und Kürbisse überall in unseren Spielwelten auftauchen werden. Darüber hinaus gibt es viele von Horror inspirierte Spiele, auf die Sie sich freuen können.

Wie zum Beispiel Little Nightmares 3. Jetzt wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der von einem Gedicht von Edgar Allen Poe mit dem Titel Alone inspiriert ist. Es bietet viel Gameplay in einer geisterhaften Umgebung, in der wir auch einige Koop-Aspekte des Abenteuers kennenlernen können.

Das Spiel erscheint am 10. Oktober für PC, PlayStation, Switch und Xbox - und es gibt jetzt tatsächlich eine spielbare Demo , wenn ihr es vorab ausprobieren wollt.