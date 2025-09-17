Kostenlose Little Nightmares 3 Demo jetzt für alle Formate verfügbar

HQ

Nächsten Monat ist Halloween, was in der Regel Horrorfilme auf Streaming-Diensten und in Kinos bedeutet, sowie unzählige Kürbisse in unseren Spielen. In der Regel wird auch gelegentlich ein Horrorspiel veröffentlicht... z. B. Little Nightmares 3.

Diesmal haben die Macher der Serie, die Schweden Tarsier Studios, die Verantwortung an die Horrormeister von Supermassive Games übergeben, die mit einem Launch am 10. Oktober ein scheinbar gemütliches Koop-Abenteuer bieten. Aber wenn Sie das Gefühl haben, dass es zu weit weg ist und Sie jetzt loslegen möchten, haben wir gute Nachrichten.

Es wurde eine Demo für alle aktuellen Formate veröffentlicht, nämlich PC, PlayStation, Switch und Xbox. Nutzen Sie die Gelegenheit zum Download und sehen Sie, wie gut Supermassive Games Tarsier Studios ' Vermächtnis gemanagt hat und welche eigenen Ideen sie hinzugefügt haben. Wir werden natürlich mit einem Review näher an der Veröffentlichung zurückkommen.