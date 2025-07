Lilo & Stitch hat mittlerweile über eine Milliarde Dollar verdient Disneys Live-Action-Remake von Lilo & Stitch ist offiziell in den Milliarden-Dollar-Club aufgenommen worden und ist damit der vierte Kassenschlager des Studios in nur einem Jahr. Was steckt also hinter dem unerwarteten Erfolg dieses tropischen Märchens?

HQ Es sieht gut aus für Disney, das nun vier Filme vorweisen kann, die im vergangenen Jahr die Milliarden-Dollar-Grenze durchbrochen haben. Vaiana 2, Deadpool & Wolverine, Inside Out 2 und jetzt die Live-Action-Adaption des geliebten Lilo & Stitch . Was steckt also hinter diesem Triumph an den Kinokassen? Analysten verweisen auf mehrere Faktoren, vor allem auf Disneys strategischen Fokus auf Kinostarts anstelle von Disney+, massive Marketingkampagnen, darunter ein Super-Bowl-Spot, und eine gut koordinierte Merchandise-Offensive im Einzelhandel. Ein Disney-Manager kommentierte den Erfolg des Films mit den Worten: "Wir wussten, dass es beim Publikum auf der ganzen Welt viel Liebe für Lilo & Stitch gibt, aber wir sehen das nie als selbstverständlich an, und wir sind stolz darauf, wie dieser neue Film die Menschen berührt hat." Eine Fortsetzung wurde bereits bestätigt, und es sieht so aus, als ob die Zukunft von Lilo & Stitch so hell ist wie ein hawaiianischer Sonnenaufgang.