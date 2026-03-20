Lies of P hat 4 Millionen Exemplare verkauft

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Lies of P, das Soulslike von 2023, das sich für viele Fans als eines der besten in seinem Genre erwies, hat einen weiteren Verkaufsmeilenstein erreicht. Im Juni letzten Jahres bemerkten wir, dass es drei Millionen Exemplare verkauft hatte, und weniger als ein Jahr später sind weitere Millionen Einheiten aus dem Regal geflogen.

"Dieses Meilenstein zu erreichen, ist ein unglaublich bedeutungsvoller Moment für das Team Lies of P ", sagte ein Vertreter von NEOWIZ in einer Pressemitteilung. "Die Begeisterung und Leidenschaft, die die globale Community für diesen Titel gezeigt hat, inspiriert uns weiterhin, und wir sind dankbar, dass Spieler auf der ganzen Welt unsere düstere, neu interpretierte Version von Pinocchios Geschichte entdecken und annehmen."

NEOWIZ und Round 8 Studio arbeiten derzeit an einer Fortsetzung von Lies of P, wobei der Publisher außerdem vier weitere Spiele entwickelt hat, daher kann man sagen, dass es dort ziemlich geschäftig ist. Auch wenn sich das Spiel weiterhin gut verkauft, hoffen wir, bald eine Fortsetzung zu sehen, da wir fast drei Jahre seit dem Originalspiel auf unseren Bildschirmen sind.