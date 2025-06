Lies of P überschreitet drei Millionen verkaufte Exemplare

HQ

Es ist fast das zweijährige Jubiläum von Lies of P. Wir sind nur noch drei Monate davon entfernt, 24 Monate seit der Veröffentlichung des Action-RPGs zu markieren und zu beweisen, dass der Vielfalt der Soulslike-Optionen da draußen immer noch einige Diamanten zu bieten hat, die es wert sind, gefeiert zu werden. In den 21 Monaten, die bisher vergangen sind, hat sich das Spiel immer wieder als Hit erwiesen, so sehr, dass es gerade einen bemerkenswerten Meilenstein überschritten hat, nämlich die Marke von drei Millionen verkauften Exemplaren.

Ja, Lies of P hat eine Leistung vollbracht, von der viele träumen könnten, und die Frage ist nun, wie viel weiter das Spiel gehen kann? Es gab kürzlich einen Schub im Einklang mit der Ankunft des Overture -Inhalts, aber jetzt ist unklar, was die Zukunft für dieses Spiel bereithält, da es wahrscheinlicher ist, dass Entwickler Round 8 immer mehr Ressourcen in die bestätigte Fortsetzung investieren wird.

Hast du schon Lies of P gespielt?