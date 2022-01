Lieblinge 2021: Bestes Abenteuer

HQ

Wem das Dauergeballer von reinen Actionspielen zu stumpf oder ganz einfach nicht erfüllend genug ist, der konnte sich 2021 mit zahlreichen Abenteuern beschäftigen, in denen es nicht primär um das Überwinden von Herausforderungen geht. Ratchet & Clank: Rift Apart sollten alle Freunde dieses Genres gespielt haben, sofern sie eine Playstation 5 besitzen. Das Game sieht fantastisch aus, es spielt clever mit der Hardware von Sony und fährt Produktionswerte auf, die wahrhaft beeindrucken. Die Geschichte und die offenen Level sind im Vergleich dazu ein bisschen altbacken, aber man hat genügend Hilfsmittel in der Hand, um sich davon abzulenken. In unserer Rezension verraten wir euch mehr zum Spiel.

Metroid Dread ist unserer Meinung nach das beste Action-Adventure des Jahres, weil Mercury Steam mit diesem atmosphärischen Titel vieles richtig macht. Die Progression ist unerwartet und doch klar, die unterschiedlichen Vistas bleiben im Kopf und es gibt sehr coole Bosskämpfe, die herausfordernd ausfallen. Das Steuerungsschema auf der Nintendo Switch ist am Ende ein bisschen überladen, denn Samus hat Zugriff auf verschiedene Werkzeuge, die präzise miteinander kombiniert werden wollen. Die feindlichen Emmi-Roboter spalten die Fans etwas, weil sie Fehler hart abstrafen, und wer ganz große Orientierungsschwierigkeiten hat, der sollte von diesem Titel vielleicht doch lieber fernhalten. Alle anderen machen damit ganz sicher nichts falsch. Hier gibt es den Link zu unserer Kritik.

Eine letzte Widmung verdient sich in diesem Jahr It Takes Two von Hazelight. Der berüchtigte Game Director Josef Fares hat mit seinem Team ein beeindruckendes Koop-Abenteuer produziert, das vor Kreativität nur so strotzt. Der Titel spornt zum Wettkampf an, bietet versöhnliche Momente, lässt euch zanken, fluchen und vor Freude jubeln. Manchmal ist It Takes Two auch ein bisschen blöd oder überrascht mit fiesen Strafen, doch diese Momente vergehen ganz schnell wieder. Wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr diesen Titel zusammen erleben könnt, dann macht das unbedingt. In unserer Review erfahrt ihr mehr.

Weitere Abenteuer, die uns 2021 gut gefallen haben:

Marvel's Guardians of the Galaxy (PC, Playstation und Xbox) - Eidos Montreal hat Marvels chaotischen Weltraum-Taugenichtsen ein neues Abenteuer spendiert, das vor allem Fans glücklich machen wird. Die Action-Komödie bietet abgerundetes Popcornkino für zwischendurch, das besonders mit seinem Einsatz von Musik zu begeistern weiß. In unserer Kritik verraten wir euch den Grund dafür.

HQ

Deathloop (PC und PS5) - Arkane Lyon tat sich schwer damit, Deathloop zu vermarkten, denn sie wollten das Mysterium hinter dem Zeitschleifenabenteuer aufrechterhalten. Ihr müsst eigentlich nur wissen, dass ihr in diesem linearen Shooter bestimmte Personen eliminieren sollt, um aus einer Zeitschleife auszubrechen und zu gewinnen. Dafür müsst ihr ungewöhnliche Fähigkeiten meistern und einen mächtigen Widersacher, der sogar von einer/m anderen SpielerIn gespielt werden kann, austricksen. In unserer Rezension sprechen wir über alle weiteren Details des Actionspiels.

HQ

Halo Infinite (PC und Xbox) - Das neue Abenteuer von 343 Industries ist ein glattgebügelter Blockbuster mit einer offenen Welt. Das Spiel ignoriert Halo 5: Guardians weitestgehend, denn der Master Chief hat eine neue Aufgabe und er stellt keine Fragen. Die Begegnungen haben etwas an Charme eingebüßt, aber der Titel spielt sich einfach zu gut, um ihn nicht zumindest zu erwähnen. Weitere Einschätzungen findet ihr in unserer Review.

HQ

Psychonauts 2 (PC, Playstation und Xbox) - Tim Schafer und seine Crew von Double Fine haben mit den Psychonauten eines der kreativsten 3D-Abenteuer des Jahres geschaffen. Die Vielfalt und der Ideenreichtum werden lediglich von der etwas überladenen Steuerung zurückgehalten, heißt es in unserer Kritik.

HQ

Hitman 3 (PC, Playstation und Xbox, Games-Streaming via Nintendo Switch) - Agent 47 muss in diesem Spiel einen persönlichen Auftrag abschließen und dabei höchst professionell vorgehen. Das Meuchelmordspiel gibt euch unzählige Werkzeuge an die Hand, mit denen ihr eure Ziele präzise und kaltblütig um die Ecke bringen könnt. Weil das dynamische Spielgerüst so wunderbar elegant zusammengehalten wird, sollten Fans von Sandbox-Erfahrungen unbedingt reinspielen. Unsere Kritik spricht über alle weitere Aspekte von Hitman 3.

HQ

Nostalgiepreis: New Pokémon Snap (Nintendo Switch) - Wer die Pokémon-Reihe von Game Freak seit über 20 Jahren begleitet, der muss die interaktive Fotosafari auf Schienen unbedingt selbst spielen. In dieser niedlichen Zeitreise warten viele Geheimnisse darauf, von eifrigen Fans entdeckt zu werden. Eure Schnappschüsse dürft ihr sogar verzieren und mit anderen teilen. Unsere Kritik zum Spiel findet ihr an dieser Stelle.