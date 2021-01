You're watching Werben

Im Gegensatz zu den beiden früheren Ablegern dieser Reihe setzt Hitman 3 Agent 47 auf die Agentur an, für die er früher arbeitete. In dieser Geschichte sind Providence die Bösewichte und es ist unsere Pflicht, diese mächtige Organisation in die Knie zu zwingen. Um die Leute zu jagen, die unsere Auftragsmorde früher abgesegnet haben, müssen wir schneller, präziser und geschickter sein als je zuvor. Ansonsten unternehmen unsere Widersacher alles in ihrer Macht stehende, um unsere Anstrengungen im Keim zu ersticken. Ohne ins Spoiler-Territorium abzudriften, kann ich sagen, dass es auf dieser Reise natürlich einige Verluste geben wird - auf beiden Seiten.

Es ist ein wenig seltsam davon überrascht zu sein, dass eines der am meisten erwarteten Spiele des noch jungen Jahres pünktlich erscheint. In meiner Vorschau habe ich geschrieben, dass Hitman 3 das bisher raffinierteste Hitman-Erlebnis bieten könnte und diese Einschätzung möchte ich im Grunde erneuern. Wer ein völlig neues Hitman-Spiel erwartet, der wird auf jeden Fall enttäuscht sein, denn IO Interactive hat die Erfahrungen der zwei vorherigen Spiele zu einem maßgeschneiderten Abenteuer zusammengebunden. Von der ersten Minute an bis zum Schließen des Vorhangs liefert Hitman 3 genau das, was wir bereits kennen und erwarten.

Hitman 3 ähnelt seinen beiden Vorgängern spielerisch sehr stark. Ihr solltet mehr vom Gleichen erwarten.

Das ikonische Stealth-Gameplay, an das wir mittlerweile gewöhnt sind, fühlt sich im neuesten Ableger besser an als je zuvor. Die Identität eines Fremden anzunehmen und an Orten herumzuschleichen, an denen wir uns nicht aufhalten dürfen, ist nach wie vor sehr aufregend. Obwohl es in einem Hitman-Spiel natürlich darum geht, alle Ziele still und heimlich um die Ecke zu bringen, bleiben die Kämpfe und die Attentatsmechanik so umfassend wie eh und je. In Hitman 3 habe ich Leute in Traubenpressen zerquetscht, Ziele mit explodierenden Golfbällen in die Luft gesprengt und jemanden in seinem eigenen Grab begraben - und das war ungefähr so respektvoll, wie es nur ging.

In Hitman 3 reisen wir mal wieder durch die weite Welt, machen in Berlin halt, schauen im britischen Dartmoor vorbei, morden in Dubai, Chongqing, Mendoza und reisen schließlich zurück in die Karpaten. Jeder Ort bietet eine neue Umgebung, die wir spielerisch erkunden können. Einige sind vielfältiger und breiter aufgestellt als Andere, aber kein einziges Level fühlt sich wie etwas an, das wir schon einmal gesehen haben. Ich habe mich in jedem Gebiet ausgiebig umgesehen, doch Mendoza und dessen weitläufige Weinfelder bleiben mein Favorit. Die unterschiedlichen Standorte innerhalb dieser Ebenen bieten viele einzigartige Möglichkeiten, mit denen wir unsere Ziele abschließen können. Die expansive Größe des Levels sorgt dafür, dass es immer etwas Neues zu entdecken gibt.

Am besten ist Hitman, wenn ihr in eine Rolle schlüpft, euch genau umschaut und euch Zeit nehmt, um verschiedene Dinge auszuprobieren.

Erkundung spielt in Hitman 3 eine wichtige Rolle, denn obwohl wir uns ganz stumpf durch die Level ballern könnten, zeichnet sich das Game gerade dadurch aus, wenn wir nicht dein einfachsten Weg gehen. Nehmen wir zum Beispiel Dartmoor, wo uns ein faszinierender Handlungsstrang erwartet, wenn wir uns als Privatdetektiv verkleiden und einen Mordfall lösen. In dieser einzigartigen Position haben wir so gut wie uneingeschränkten Zugang zu allen Bereichen auf der Karte und das Eintauchen in die Rolle eröffnet uns knifflige Rätsel, die mich vergessen ließen, warum ich eigentlich in der Villa unterwegs war.

Jeder dieser Orte ist mit einer Vielzahl von optionalen Handlungssträngen ausgestattet, die wir entdecken und vervollständigen können, wenn uns danach ist. Weil sich diese Aufgaben teilweise ausschließen, müssen wir mehrmals zum gleichen Level zurückkehren, um den vollen Umfang dieser Inhalte zu begreifen. Obwohl das Ziel eines Levels jedes Mal gleich bleibt, steigert dieses Freiheitsgefühl die Wiederspielbarkeit enorm. Wir können die Schwierigkeit zum Beispiel erhöhen, indem wir ein verbotenes Stück Ausrüstung in einen sicheren Bereich schmuggeln oder unseren eigenen Zeitrekord schlagen.

Da jedes einzelne Level derart in die Breite geht, fällt die Handlung von Hitman 3 verständlicherweise nicht gerade umfangreich aus. Die sechs Level des Spiels unterhalten am Stück vielleicht fünf bis sechs Stunden, doch eine deutlich größere Menge an Spielzeit geht wie gesagt für das erneute Durchspielen drauf. Die Idee ist, mit gewonnener Erfahrung mehrmals in jede Sandbox zurückzukehren, um neue Optionen zu erkunden. Eine umfangreiche Kampagne solltet ihr aber nicht unbedingt erwarten.

Von der hohen Anzahl spielerischer Möglichkeiten profitiert die Wiederspielbarkeit von Hitman 3 enorm.

Hitman 3 vereint das Beste aus Hitman und dessen Nachfolger in einem zugänglichen Paket. Wenn ihr die entsprechenden digitalen Lizenzen besitzt, könnt ihr aus dem Spiel heraus auf die vergangenen Level zugreifen und die gesamte World-of-Assassination-Trilogie durchspielen. Da Hitman 3 auf nahezu jeder Plattform verfügbar ist (auf der Nintendo Switch läuft es aber nur in der Cloud), habt ihr definitiv genügend Inhalte, die ihr mit Agent 47 nach Belieben erkunden könnt.

Ich muss allerdings anmerken, dass ich in einigen Bereichen Performance-Probleme hatte. Das war nichts alarmierendes, aber mein Spiel ist regelmäßig eingefroren und wurde erst nach etwa 20 Sekunden wieder fortgesetzt. Zu einem vollständigen Absturz kam es glücklicherweise nicht.

Wir wissen, dass Hitman 3 das Ende der World of Assassination-Trilogie markiert und dass IO Interactive bereits ein 007-Projekt in Arbeit hat. Das bedeutet, dass Agent 47 nun möglicherweise in den Hintergrund tritt, obwohl Hitman 3 die Zukunft dieser Serie sehr offen lässt. Ich würde gerne daran glauben, dass die Dänen irgendwann zum Auftragsmörder zurückkehren, denn sie haben mit dem Franchise in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet. Es wäre ehrlich gesagt eine Schande, Agent 47 schon jetzt zur letzten Ruhe zu bitten, denn Hitman 3 ist eines der besten Hitman-Spiele, die wir je erlebt haben.