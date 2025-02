Liebenswertes Kätzchen unterbricht WTA-Match in Doha, bringt aber der Nummer 1 der Welt, Sabalenka, kein Glück

HQ

Aryna Sabalenka, die Nummer 1 der Weltrangliste, ist nicht gut in das Jahr 2025 gestartet. Sie verlor im Finale der Australian Open gegen die Nummer 19 der Welt, Madison Keys, und gestern biss sie erneut ins Gras, als sie in der Runde der letzten 32, ihrer ersten Runde, der Doha Open, gegen Ekaterina Alexandrova verlor.

Beim WTA-1000-Event in Katar galt Sabalenka als Favoritin auf den Titel, den sie 2020 gewann. Doch nach einem Sieg im ersten Satz kämpfte sich die Russin Alexandrova zurück: 3:6, 6:3, 7:6(5) in 2 Stunden, 36 Minuten... Und mit einer besonderen Vermutung: ein Kätzchen, das mitten im Spiel auf den Platz platzte.

Alexandrova, die Nummer 26 der Weltrangliste, die in ihrer vorherigen Runde die Britin Emma Raducanu besiegt hatte, sagte: "Es war ein sehr schwieriges Match, gegen sie zu spielen, weil sie eine Kämpferin ist und jeden einzelnen Punkt spielt, egal was passiert. Ich habe mir vor dem Spiel gesagt, dass du heute Abend einfach das Maximum geben musst, was du erreichen kannst, und wenn du verlierst, weißt du, dass du alles versucht hast."

Nicht die einzige Überraschung in Doha: Auch die Nummer 3 der Welt, Coco Gauff, verlor in ihrem ersten Spiel gegen die Ukrainerin Marta Kostyuk. Die Spanierin Aula Badosa verlor ebenfalls gegen die Amerikanerin Amanda Anisimova.