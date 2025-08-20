Lernt das Team kennen, das den brillanten Soundtrack zu Star Wars Outlaws komponiert hat, unter der Leitung von Wilbert Roget II

HQ

Star Wars Outlaws, das unterschätzte AAA des letzten Jahres von Ubisoft, erhielt mit seiner Musik zumindest einige Anerkennung bei Preisverleihungen, räumte bei den Game Audio Network Guild Awards ab und erhielt Nominierungen bei BAFTA, Grammy und D.I.C.E. für die von Wilbert Roget II komponierte Musik. Der amerikanische Komponist, der auch hinter Star Wars The Older Republic, Call of Duty WWII, Mortal Kombat 11 oder Helldivers 2 steckt, sprach während der Gamescom 2025 auf der Devcom mit Gamereactor und erzählte uns von seinen Inspirationen für den Star Wars-Soundtrack.

Während Roget II der Hauptkomponist des Spiels war, der nach dem Komponieren des Hauptthemas engagiert wurde, stellte er ein Team ein, als er den Umfang des Spiels sah, mit fünf Planeten und verschiedenen Fraktionen. Cody Mathew Johnson, von Trek bis Yomi, hat das mittlerweile ikonische Cantina-Thema geschaffen".Ich liebte seine Arbeit an Trek to Yomi, wo er wirklich tief in traditionelle japanische Instrumente eintauchte.

Und ich dachte mir, wenn er so viel Aufmerksamkeit und Details in nur eine Kultur stecken kann, dann kann er das sicherlich auch für Star Wars tun".

Roget heuerte auch zwei Freunde aus Seattle an. John Everest, der an Disintegration arbeitete, wurde wegen seiner Fähigkeit engagiert, Synthesizer mit orchestralen Elementen zu verbinden. Kazuma Junochi, Komponist von Metal Gear Solid 4 und Peace Walker (Junochi), wurde engagiert, da das Spiel viele Sealth-Abschnitte hat. Junochi hatte auch eine Episode über Star Wars Visions komponiert, The Ninth Jedi.

Neben den neuen Themen verwendet das Spiel auch einige klassische John Williams-Themen, die aber klugerweise nur in einigen Momenten des Spiels hinzugefügt wurden".Wann immer man diese klassischen Star Wars-Momente macht, wie in den Weltraum aufsteigen oder im Weltraum kämpfen oder sich mit den Imperialen auseinandersetzen, dann klingt es sehr traditionell nach Star Wars, John Williams. Aber wenn man es mit Stealth oder kriminellen Fraktionen zu tun hat, werden wir an diesem Punkt mehr von den neuen Elementen wie gefundenen Instrumenten oder Weltinstrumenten verwenden oder Synthesizer-Elemente entwerfen."

Ihr könnt euch unser vollständiges Interview mit Wilbert Roget II unten ansehen, mit weiteren Details zum Star Wars Outlaws Score, wo wir auch über seine Arbeit an Mortal Kombat und Tomb Raider Spielen sprechen.