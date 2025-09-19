Gerücht: Der beliebte Resident Evil-Charakter wird in Requiem zu sehen sein

HQ

Capcom macht selten Fehler und hat seine Community immer mit an Bord, wenn es Neues vorbringt. Resident Evil Requiem war da keine Ausnahme, und was wir bisher gesehen haben, sieht unglaublich vielversprechend aus.

Aber jetzt sagt einer der prominentesten Capcom-Insider des Internets, Dusk Golem (via Resetera), dass es noch besser werden wird. Er behauptet, verlässliche Informationen zu haben, dass der Fan-Liebling Leon S. Kennedy im Spiel erscheinen wird, und dass dies eine "robustere" Version des Charakters sein wird, als wir sie bisher gesehen haben - mit einer Ankündigung nächste Woche.

Dies führte dazu, dass Leon in den sozialen Medien zum Trend wurde, und den Kommentaren nach zu urteilen, ist es etwas, worauf die Leute wirklich gehofft haben. In der kommenden Woche finden sowohl die Tokyo Game Show als auch ein Xbox-Event statt, und mehrere Quellen behaupten, dass Sony auch einen Stream veranstalten wird, so dass es viele Möglichkeiten geben wird, Mr. S. Kennedy zu präsentieren... vorausgesetzt, Dusk Golem hat Recht - und das tut er oft, aber nicht immer.