Leo Messi wird heute wahrscheinlich sein letztes Spiel in Argentinien bestreiten

HQ

Die letzte Runde der CONMEBOL-WM-Qualifikation beginnt heute (naja, morgen Freitag europäischer Zeit) im Rahmen der Länderspielpause, und sie ist für Argentinien von besonderer Bedeutung, da es höchstwahrscheinlich das letzte Spiel für Leo Messi in seinem Heimatland sein wird. Gegen Venezuela geht es um 13:30 Uhr MESZ und 2:30 Uhr BST (am Freitag). 20:30 Uhr Ortszeit in Argentinien.

Während Leo Messi seinen Rücktritt noch nicht angekündigt hat und sicher an der Weltmeisterschaft im nächsten Sommer teilnehmen wird, die in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen wird, wird das Spiel am Freitag gegen Venezuela das letzte Mal sein, dass der Weltmeister für eine Weile in seinem Heimatland spielt. Wenn es keine Freundschaftsspiele gibt, wird das nächste Qualifikationsspiel danach 2027 stattfinden, und Messi glaubt, dass er nicht aktiv sein wird. Messi wird bei der nächsten WM im Sommer 2026 39 Jahre alt.

Es wird keine Ehrungen für Messi erwartet, aber jeder wird die besondere Bedeutung des Spiels kennen. Messi wird in der Startelf stehen für ein Spiel ohne großes Interesse für Argentinien, das sich bereits als Tabellenführer der Qualifikation qualifiziert hat (mit 11 Siegen, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen), aber für Venezuela ist das Spiel entscheidend, da sie gewinnen müssen, um zumindest die Play-offs zwischen den Konföderationen zu erreichen.

Vielleicht entscheidet sich Scaloni dafür, es in den letzten Minuten zu ändern, damit er beim Estadio Monumental in Buenos Aires eine Ovation erhalten kann, als "inoffiziellen" Abschied von ihrer Ikone, die als groß (wenn nicht sogar größer) als Maradona in Erinnerung bleiben wird.

Dies könnte das letzte Spiel sein, das Messi in Argentinien bestreitet, aber es wird noch mehr geben: Am kommenden Dienstag, dem 9. September, spielt Argentinien in Ecuador. Wenn man das heutige Spiel mitzählt, hat Messi seit 2005 194 Spiele für Argentinien bestritten, dabei 112 Tore erzielt und zwei Mal die Copa Américas und die Weltmeisterschaft 2022 gewonnen.