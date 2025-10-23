Leo Messi unterschreibt Vertragsverlängerung mit Inter Miami bis 2028

HQ

Leo Messi wird noch mindestens drei weitere Jahre bei Inter Miami spielen. Der argentinische Star, der 2023 nach Miami kam, hat eine Vertragsverlängerung bis zur MLS-Saison 2028 unterschrieben. Das bedeutet drei weitere volle Saisons, zusätzlich zu der aktuellen, die kurz vor dem Ende steht (die Play-offs begannen am Mittwoch mit den Wildcard-Spielen, bevor sie am Samstag mit dem Spiel Inter Miami gegen Nashville richtig begannen).

"Es macht mich wirklich glücklich, hier zu bleiben und mit diesem Projekt fortzufahren, das nicht nur ein Traum ist, sondern auch eine schöne Realität geworden ist - in diesem Stadion, im Miami Freedom Park, zu spielen", sagte Messi, der auf der Baustelle des neuen Stadions, dem Miami Freedom Park, posierte. "Seit ich in Miami angekommen bin, bin ich sehr glücklich, also bin ich wirklich froh, hier weiterzumachen."

Der geschäftsführende Eigentümer von Inter Miami, Jorge Mas, sagte, dass "Leos Unterschrift bis 2028 eine Ode an unsere erstaunliche Stadt ist". Für die Fans in Miami ist es eine Erleichterung nach der Serie von Rücktritten, die im Team bekannt gegeben wurden: Jordi Alba und Sergio Busquets haben alle schon vor Wochen zum Ende der laufenden Saison ihren Rücktritt bekannt gegeben. Luis Suárez, eine weitere ehemalige Barça-Legende, läuft in diesem Jahr aus und hat noch keine Vertragsverlängerung bekannt gegeben.

Aber mit dem Fehlen von Busquets und Alba begannen Gerüchte zu kursieren, dass Neymar bei Inter Miami unterschreiben und sich mit seinem ehemaligen Teamkollegen von Barcelona und PSG wiedersehen könnte.

Leo Messi, der bereits vor der WM 2026 einen möglichen Rücktritt angedeutet hatte, wird am Ende der Saison 2028 41 Jahre alt sein.