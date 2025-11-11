Leo Messi dachte, er würde seine Karriere in Barcelona beenden, bevor er nach Miami ging, und spricht von "unglücklichen" Jahren bei PSG

HQ

Leo Messis Überraschungsbesuch im Camp Nou ( ohne den FC Barcelona zu informieren) riss die Wunden des traumatischen Abgangs des argentinischen Stars von seinem langjährigen Verein im Sommer 2021 wieder auf, ein Abgang, der endgültig scheint (Messi hat einen Vertrag mit Inter Miami bis 2028, er wird zu diesem Zeitpunkt 41 Jahre alt sein), obwohl der Argentinier sagte, dass er hofft, "eines Tages zurückzukehren, und nicht nur, um mich als Spieler zu verabschieden, was ich nie tun durfte..."

Einen Tag später veröffentlichte Sport ein Interview mit Messi (der derzeit mit seiner argentinischen Mannschaft in Alicante trainiert und sich auf ein Freundschaftsspiel am Freitag in Angola vorbereitet), und er gestand, dass er dachte, er würde seine Karriere in Europa in Barcelona beenden, anstatt bei PSG, obwohl er auch plante, nach Miami zu gehen.

"Nachdem ich mein ganzes Leben dort verbracht hatte, verließ ich es nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte, wie ich es mir erträumt hatte. Ich habe mir vorgestellt, wie ich schon sagte, meine gesamte Karriere in Europa zu spielen, in Barcelona, und dann, ja, hierher [nach Miami] zu kommen, wie ich es getan habe, denn das war mein Plan, was ich wollte.

"Und naja, der Abschied war auch ein bisschen seltsam, wegen der Situation, wegen allem. Aber ich denke, die Zuneigung der Fans wird immer da sein, wegen dem, was ich gesagt habe, wegen allem, was wir durchgemacht haben."

Die Pariser Jahre waren "kein Albtraum", aber er war nicht glücklich

Messi bezieht sich auf die zwei Jahre, die er bei Paris Saint-Germain verbrachte, ein kurzes Intermezzo in seiner Karriere, in dem er sagte, er sei "nicht glücklich" gewesen, obwohl er in dem Interview sagte, dass "Es scheint aber auch, als wäre Paris ein Albtraum gewesen, aber das war es nicht. Wenn ich sage, dass ich keine gute Zeit hatte, dann deshalb, weil ich mit dem, was ich tat und was ich gerne tue – Fußball spielen, den Alltag, das Training, die Spiele – nicht zufrieden war, weil ich mich einfach nicht gut gefühlt habe.

"Aber dann hatten wir ehrlich gesagt eine wirklich tolle Erfahrung als Familie. Die Stadt ist spektakulär, wir haben sie genossen. Aber die Wahrheit ist, dass ich nicht glücklich war mit dem, was ich täglich gerne tue. Und hier, ja, es geht uns gut, wir genießen die Stadt, unseren Alltag."