Lennie James meint, dass 007 First Light s Patrick Gibson im Rennen für die Rolle des nächsten Kino-James Bond sein sollte

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Amazon MGM Studios lässt sich Zeit, um die nächste Generation von James Bond zu entwickeln. Die Produktionsfirma hat ihren Regisseur und Drehbuchautor für das Projekt benannt (darunter sowohl Denis Villeneuve als auch Steven Knight), aber wir haben überhaupt keine Ahnung von vielleicht dem wichtigsten Teil des Films: wer tatsächlich der nächste James Bond wird, der Schauspieler, der Daniel Craig nachfolgt.

Viele Fans werfen gerne große A-List-Namen ins Spiel, darunter Henry Cavill, Idris Elba, Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi, Theo James und die Liste ist lang. Es gibt sogar einige, die denken, Bond könnte geschlechtsbezogen sein, wobei Sydney Sweeney sogar die Rolle übernommen hat, während Buchmacher bizarre Castings wie Jeremy Clarkson, David Beckham und Piers Morgan nicht ausschließen. Einer der heimlichen Favoriten ist jedoch Patrick Gibson, der aktuelle virtuelle Bond-Star.

Gibson wird die James-Bond-Aufgaben in IO Interactives 007 First Light übernehmen, das Ende Mai für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint (aber nicht für die Switch 2). In dieser Geschichte wird er einen jungen Bond spielen, worin er zumindest ziemlich gut zu sein schien, zumindest wenn man die Aussage von Co-Star Lennie James betrachtet, in der er anmerkte, dass Gibson zumindest im Gespräch sein sollte, um auch der nächste Haupt- und Theater-Bond zu sein.

Im Gespräch mit Radio Times Gaming (ab 25:24) bei den BAFTA Games Awards sagte James: "Er ist fantastisch in unserer Version von Bond, und ich finde wirklich, dass er ein Kandidat für die Hauptrolle sein sollte, für die sie jemanden suchen. Ich bin sicher, er wird in Betracht gezogen. Die Verantwortlichen wären verrückt, ihn nicht in Betracht zu ziehen."

Gibson hat auch Erfahrung in der Welt von Film und Fernsehen, mit früheren Credits bei Dexter: Original Sin, Shadow and Bone, Tolkien und mehr. Was seine aktuellen Chancen betrifft, der nächste 007 zu werden, so haben zwei verschiedene Buchmacher Gibson bei 40/1, was den von Robert Pattinson, Cillian Murphy, Rege-Jean Page und Henry Golding entspricht.

Wer sollte deiner Meinung nach der nächste James Bond werden?