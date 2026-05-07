Lego Batman Maker TT Games spricht darüber, dass der Umhang-Kreuzritter "immer relevant" ist

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Batman ist eine der bekanntesten und beliebtesten Figuren in der gesamten Unterhaltungswelt, und das Faszinierendste daran ist, dass er fast 100 Jahre lang so geblieben ist. Batman wurde 1939 erschaffen, was bedeutet, dass er über 85 Jahre alt ist, und trotzdem sehen wir ihn Schlagzeilen stehlen – sei es für Filme, Fernsehen, Videospiele, Comics – die Liste ist lang.

Da Lego Batman: Legacy of the Dark Knight ansteht und am 22. Mai auf PC und Konsolen debütiert, hatten wir kürzlich die Gelegenheit, das Spiel zu spielen und mit dem stellvertretenden Designdirektor Jimmy Sedota zu sprechen, um ihn zu fragen, warum Batman weiterhin eine so zeitlose und relevante Ikone ist.

"Ich finde, Batman ist immer cool. Er ist immer großartig. Als ich ein kleines Kind war, liebte ich Batman. Als Teenager liebte ich die Zeichentrickserie. Ich finde, er ist einfach so eine beliebte Figur, und dann gibt es so viele verschiedene reichhaltige Charaktere. Und dann gibt es natürlich noch alle Schurken. Die Schurken in DC sind einfach so ikonisch. Ich denke, es ist eine dieser Sachen, bei denen er immer gut ist, er ist immer relevant, und die Leute lieben es, ihn zu erleben, sei es in Filmen, Fernsehen oder Spielen."

Mehr zu Lego Batman vor dem Launch des Spiels finden Sie in unserer aktuellen speziellen Vorschau und auch unser vollständiges Interview mit Sedota unten, in dem wir darüber sprechen, warum Lego und Batman so gut zusammenpassen, wie das Spiel der vollständigen Geschichte des Charakters Tribut zollt, die Pläne für das Spiel nach dem Launch. bevor er natürlich über Kite Man und Condiment King sprach.