Lego Batman: Legacy of the Dark Knight startet eine Woche früher als geplant

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In einer Welt, in der Spielverzögerungen recht häufig sind, ist es eine sehr positive Veränderung zu hören, dass ein Spiel tatsächlich früher als erwartet ankommt. Bisher im Jahr 2026 gab es einen Fall, in dem dies bei einem großen Spiel passiert ist: Pragmata wurde eine Woche auf den 17. April verschoben, und jetzt, einen Monat später, können wir erwarten, dass Lego Batman: Legacy of the Dark Knight diesem Beispiel folgt.

Warner Bros. Games hat bekannt gegeben, dass das erwartete Projekt von TT Games am 29. Mai nicht mehr erscheinen wird, da der Start um eine Woche auf den 22. Mai verschoben wurde. Ja, du wirst bald einige der berühmtesten Abenteuer des Caped Crusader etwas früher erleben können als geplant, da das Debüt noch für PC (Steam und Epic Games Store), PS5 und Xbox Series X/S geplant ist. Die Switch-2-Version wird noch irgendwann später im Jahr 2026 erscheinen.

Außerdem können diejenigen, die die Deluxe Edition vorbestellen, noch früher einsteigen, da es für diese Edition eine 72-stündige Early-Access-Phase gibt, was bedeutet, dass der Start technisch am 19. Mai stattfindet. Und apropos Vorbestellungen: Du kannst jetzt dein Interesse an einer Standard- oder Deluxe-Edition des Spiels anmelden.

Diese Änderung bedeutet, dass Lego Batman im Frühjahr 2026 gegen Forza Horizon 6 antreten wird, was sich zu einer sehr starken Woche für Videospiele entwickelt. Es sei denn, Playground Games möchte an der 'früher-Launch-Date-als-erwartet-Party' mitmachen? Dein Zug, Spielplatz...