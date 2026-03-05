Pragmata wird früher als geplant gestartet

HQ

Wir haben Capcom schon ein paar Mal Pragmata verzögern sehen, daher ist es verständlich, wenn man beim Ende des heutigen neuen Trailers schlechte Nachrichten erwartet. Glücklicherweise haben die Entwickler einfach Spaß.

Denn der neue Trailer zeigt tatsächlich, dass Pragmata eine Woche früher als geplant erscheinen wird, was bedeutet, dass er am 17. April veröffentlicht wird. Das wird im Trailer bei weitem nicht alles gezeigt, denn wir bekommen auch einen Blick auf einige Bosse, dramatische Verfolgungsjagden, einige der Inhalte der Deluxe-Edition und mehr.

Es lohnt sich, daran zu erinnern, dass man nicht fast sechs Wochen warten muss, um Pragmata zu spielen, da eine Demo derzeit für PC, PS5, Xbox Series und Nintendo Switch 2 verfügbar ist.