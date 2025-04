Lee Jae-myung bewirbt sich als Spitzenkandidat um das Präsidentenamt

HQ

Die neuesten Nachrichten über Südkorea . Südkoreas führender Oppositionspolitiker Lee Jae-myung ist offiziell in den Präsidentschaftswahlkampf in Südkorea eingestiegen und hat sein Amt als Vorsitzender der Demokratischen Partei niedergelegt, um sich auf den Wahlkampf zu konzentrieren.

Er führt die Umfragen mit 34 Prozent der Stimmen an und verspricht, die Ungleichheit zu bekämpfen und das Wirtschaftswachstum durch öffentliche Investitionen wieder anzukurbeln. Lees Programm beinhaltet auch einen pragmatischen Ansatz in der Außenpolitik, der das nationale Interesse an der Gestaltung der Beziehungen zu den USA und Japan betont.

Während das konservative Feld zersplittert bleibt und sich die Nation von dem Amtsenthebungsverfahren erholt, positioniert sich Lee als ruhige Hand, aber es drohen immer noch ungelöste juristische Auseinandersetzungen, so dass abzuwarten bleibt, wie diese Herausforderungen seinen Weg zur Präsidentschaft prägen werden.