Laut FromSoftware nähert sich Elden Ring der Endphase der Entwicklung

FromSoftware hat sich am Wochenende zu Elden Ring geäußert und dabei erklärt, dass die Entwicklung des Action-Rollenspiels fast abgeschlossen sei. Das japanische Entwicklerteam hat an der Live-Übertragung "Famitsu x Dengeki Autumn Game Day" teilgenommen, die vom 2. bis zum 3. Oktober stattfand, und dabei weitere Details zum mit Spannung erwarteten Projekt bekanntgegeben. Die erste und wichtigste Aussage vom Unternehmenssprecher Yasuhiro Kitao bezog sich darauf, dass sich das Team "in der Endphase der Entwicklung befindet und schweigend voranschreitet".

Der Japaner hat auch noch einmal auf die Spielkarte verwiesen und die offene Welt hervorgehoben, die wir mit einem Reittier erobern. Wie wir euch bereits vor einigen Wochen verraten konnten, ist es dieser offene Ansatz, der Elden Ring ein wenig zugänglicher machen soll, so Kitao, obwohl das Spiel weiterhin knackige Herausforderungen biete:

"Wir möchten, dass die Spieler ein Gefühl von Leistung und Erfolg haben. Eine Möglichkeit, das zu erreichen, besteht darin, einen hohen Schwierigkeitsgrad vorzugeben. Wir haben ein System, das hilft, dieses Gefühl zu erreichen. Wenn es zum Beispiel viele Feinde gibt, dann könnt ihr Geister herbeirufen, die euch helfen."

