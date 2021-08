In Elden Ring orientiert ihr euch mittels Karte und Kompass

HQ

Große Gebiete sind in der Soulsborne-Reihe keine Neuheit, doch mit Elden Ring werden die berühmten japanischen Entwickler von FromSoftware erstmals eine offene Welt einführen, die mehrere Regionen, Dungeons und Herausforderungen für die mutigen Abenteurer bereithält. Die Spielwelt soll etliche Male größer werden als die vergangenen Projekte des Studios und deshalb werdet ihr auch in der Lage sein, das sogenannte Zwischenland mit einem geisterhaften Pferd zu bereisen.

Elden Ring wird aber noch eine weitere Neuerung erhalten, wie wir kürzlich im Rahmen einer Gamescom-Präsentation erfahren haben. Die Entwickler werden erstmals Navigationshilfen einführen, darunter eine Karte und einen Kompass, der uns die Himmelsrichtungen anzeigt. Ihr werdet im Spiel zudem in der Lage sein, eine fein ausgearbeitete Weltkarte zu öffnen, auf der ihr interessante Orte für später markieren könnt.

Genau wie in The Legend of Zelda: Breath of the Wild markiert ein Lichtstrahl in der Ferne den Ort, den ihr zuvor hervorgehoben habt. Da euch in Elden Ring auch Schnellreiseoptionen zur Verfügung stehen, werdet ihr auf diese Weise später schnell wieder dorthin zurückfinden. Erfahrt in unserer großen Gamescom-2021-Vorschau mehr über den nächsten Ableger der Souls-Reihe von FromSoftware, der am 21. Januar 2022 auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheint.