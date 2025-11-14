Crystal Dynamics erlebt in diesem Jahr die dritte Entlassungsrunde

HQ

In der dritten Entlassungsrunde in diesem Jahr hat Crystal Dynamics weitere 30 Mitarbeiter entlassen, um seine Studios und Teams "neu zu organisieren". Dies geschieht nur wenige Monate nach der letzten Entlassungswelle, die erst vor wenigen Monaten, Ende August, erfolgte.

"Heute haben wir die schwierige, aber notwendige Entscheidung getroffen, die Studios und Teams von Crystal Dynamics neu zu organisieren. Infolgedessen haben wir uns von knapp 30 Teammitgliedern aus verschiedenen Abteilungen und Projekten getrennt, während wir das Unternehmen und das Geschäft für unsere nächste Generation umstrukturieren", heißt es in einem Beitrag von Crystal Dynamics auf LinkedIn. "Crystal dankt allen Betroffenen zutiefst für ihr unglaubliches Talent, ihre harte Arbeit und ihr Engagement, die das Studio in vielerlei Hinsicht geprägt haben. Wir sind bestrebt, Ihnen während dieses Übergangs unsere umfassendsten Ressourcen und Unterstützung anzubieten."

"An unsere Spieler - da sich die Realitäten der Branche weiterentwickeln, haben wir diese schmerzhaften Entscheidungen getroffen, um die Weiterentwicklung unseres Flaggschiffs Tomb Raider zu optimieren und den Rest des Studios so zu gestalten, dass es neue Spiele für die Zukunft macht", heißt es in dem Beitrag weiter. "Wir schätzen die anhaltende Unterstützung unserer Spieler, unserer Kollegen und unserer Partner während dieses Übergangs und freuen uns darauf, die erstaunliche neue Arbeit des Teams in Zukunft mit der Welt zu teilen."

Es ist das New Tomb Raider -Spiel in Arbeit, aber da wir weniger aufregende Ankündigungen darüber und traurigere Nachrichten über Entlassungen hören, ist es schwer, sich über die bevorstehende Rückkehr von Lara Croft zu freuen. Wir hoffen, dass die entlassenen Teammitglieder in dieser zunehmend turbulenten Zeit für die Branche wieder auf die Beine kommen können.