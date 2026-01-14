Das Jahr 2026 hatte kaum begonnen, als wir Schlagzeilen über eine Netflix-Serie sahen, die in mehreren Ländern in die Top 10 des Streaming-Riesen geklettert war. Welche Serie ist das, fragst du? Synden, oder Land der Sünde, wie es in englischsprachigen Ländern genannt wird. Ein neues Krimidrama von Regisseur Peter Grönlund, das auf der Bjäre-Halbinsel in Skåne spielt. Die Serie folgt der Malmöer Polizistin Dani, gespielt von Krista Kosonen, die in einen Fall mit persönlichen Verbindungen hineingezogen wird, als ein Teenager auf Bjaire verschwindet. Schon bald werden alte Familienstreitigkeiten, lokale Loyalitäten und persönliche Beziehungen miteinander verflochten, was den Fall sowohl kompliziert als auch äußerst sensibel macht.

Regisseur Peter Grönlund hat zuvor Erfolge wie Tjuvheder und Björnstad inszeniert, Produktionen, die sein Gespür für sozialen Realismus und moralische Grauzonen gezeigt haben. In Synden wird Nordwest-Skåne als eine Art schwedisches "Outback" dargestellt, in dem Drogen, Familienfehden und Entfremdung knapp unter der polierten Oberfläche gedeihen.

Die Authentizität von Skåne wird dadurch unterstrichen, dass der Großteil der Besetzung aus Schauspielern aus Skåne besteht, was wahrscheinlich dazu beiträgt, dass viele Zuschauer die Serie mit Untertiteln ansehen. Für diejenigen von uns, die in Skåne geboren und aufgewachsen sind, werfen jedoch sowohl die Darstellung als auch die Handlung einige Fragen auf. Ist Bjäre, wohin Stockholmer im Sommer strömen, wirklich ein Zufluchtsort für Kriminelle und Drogen? Und was macht ein Polizist aus Malmö weit außerhalb seines Gebiets im Nordwesten von Skåne, ohne klare organisatorische Konsequenzen?

Ich selbst wurde in Ystad geboren und bin dort aufgewachsen und musste damit leben, dass die Stadt von Schauspielern bevölkert ist, die Standardschwedisch sprechen, und die Stadt immer wieder als Mekka für Mord und Verbrechen dargestellt wird. Deshalb ist mir vollkommen bewusst, dass es eine gewisse Akzeptanz geben muss, dass dies ein Drama und keine Realität ist. Synden ist auch eine wunderschöne Produktion, die sowohl in Bezug auf Fotografie, Tempo als auch Ton von internationaler Qualität wirkt. Die Serie hat das Potenzial, einen Trend des Bjäre noir einzuleiten, wenn ihr Erfolg anhält und zu weiteren Staffeln führt. Neben der bekannten finnischen Schauspielerin Krista Kosonen werden die Figuren der Serie von weniger bekannten Schauspielern aus Skåne dargestellt. Die Schauplätze, die Kameraführung und die schauspielerischen Leistungen zusammen ergeben eine Leinwand, die mit einem stärkeren Drehbuch ein großer Erfolg hätte werden können.

Werbung:

Leider erreichen die Handlung und die Charakterdarstellungen nicht die technische Qualität der Fernsehserie. Wenn Sie mit der Geografie von Skåne nicht vertraut sind, könnten Sie annehmen, dass ein Polizist aus Malmö einen ganzen Polizeibezirk weit weg reisen würde, um ein Verschwinden und ein lokales Verbrechen in Bjäre zu untersuchen. Doch als Grönlund auch die persönlichen Verbindungen von Polizistin Dani in den Fall einbringt, wirkt die Handlung einfach nicht glaubwürdig.

Die Polizeiorganisation wirkt etwas verantwortungslos, da das Management nicht bemerkt, wenn ein Polizist plötzlich ganze Arbeitstage in einem völlig anderen Polizeibezirk verbringt. Dani bringt außerdem seinen Kollegen Malik mit, gespielt von Mohamed Nour Oklah, der scheinbar die Abweichung akzeptiert, obwohl er wie jemand wirkt, der alles richtig machen will.

Werbung:

Die Charaktere, denen die beiden Polizisten der Serie begegnen, haben oft glaubwürdige Dialoge, wirken aber meist generisch. Danis Beziehung zu ihrem drogenabhängigen Sohn und seinem vermissten Freund berührt mich nie wirklich auf einer tieferen Ebene. Obwohl die Serie nur aus fünf Episoden von jeweils 39 bis 46 Minuten besteht, fühlt es sich nicht so an, als gäbe es genug Konflikt oder Drama, um meine volle Aufmerksamkeit zu verdienen. Es ist schade, denn sowohl die Produktion als auch die Schauspielerei sind grundsätzlich von hoher Qualität.