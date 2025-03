Lamine Yamal und seine Konfrontation mit Van der Vaart: "Er sollte sich keine Sorgen um einen ehemaligen Spieler machen, der zu dick ist"

HQ

Lamine Yamal war einer der Protagonisten beim Sieg Spaniens gegen die Niederlande im Viertelfinale der Nations League. Zwar verschoss er seinen Elfmeter, aber in der Verlängerung erzielte er ein viel wichtigeres drittes Tor. Seitdem hat jedoch ein anderes Thema die Aufmerksamkeit der Medien auf sich gezogen: seine verbale Konfrontation mit Rafael Van der Vaart, ehemaliger niederländischer Nationalspieler seit über einem Jahrzehnt; Veteran von Real Madrid, Tottenham und Hamburger SV; und jetzt Experte für den niederländischen Fernsehsender NOS.

Nach dem ersten Spiel in der vergangenen Woche, als Yamal von Linksverteidiger Jorrel Hato gut gedeckt wurde, sagte Van der Vaart, dass Yamal Hato "es nicht gut zu finden schien, gegen Hato anzutreten" und kritisierte "Dinge, die mich ein wenig stören: die Hose etwas tiefer, sich nicht viel anzustrengen, leicht oberflächliche Gesten". "Wenn du so jung bist, solltest du mit jeder Minute, die du für Spanien spielst, zufrieden sein. Egal wie gut man ist, in diesem Alter muss man es jede Minute und in jedem Spiel beweisen."

Seine Worte erregten in Spanien viel Aufmerksamkeit, und Yamal merkte es auch, denn als er im zweiten Spiel das Tor erzielte, zögerte er nicht, zusammen mit seinem Freund Nico Williams beim Jubel die Hosen herunterzulassen. In seinem Instagram-Post griff er den niederländischen Experten an und sagte:

"Hosen runter, ein Tor, verschossener Elfmeter UND IM HALBFINALE HEHEHEHE GEHT SPANIEN!" und postete sogar ein Meme, in dem Van der Vaart auf sein Tor reagiert.

Doch das war noch nicht alles: Am nächsten Tag antwortete Van der Vaart später in der TV-Sendung auf Yamal und lobte den Spieler zunächst: "Ich denke, er ist ein unglaublicher Spieler. Das Tor war wirklich Weltklasse, genau wie der Spieler. Trotzdem würde ich ihm raten, sich nicht so viele Sorgen um einen ehemaligen Spieler zu machen, der zu dick ist und etwas über ihn aussagt."

Er beharrte jedoch darauf, dass ihn seine Haltung stört. "Wenn du mit 17 so viel Lob bekommst, fängst du auch an zu glauben, dass sich die ganze Welt um dich dreht, wir haben alle so gedacht, aber es stimmt nicht. Wenn du denkst, du bist eine Art Gott, dann könntest du unangenehm werden."