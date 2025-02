Lamine Yamal äußert sich sehr reif über die Schiedsrichter-Kontroverse: "Barcelona, Madrid, Atleti, wir können uns nicht beschweren"

HQ

Lamien Yamal, das 17-jährige Wunder des FC Barcelona, die Gegenwart und die Zukunft des katalanischen Klubs, gab in einem langen Interview mit Mundo Deportivo zu, als er Barça seine Liebe erklärte: "Es ist der einzige Verein, bei dem ich war, abgesehen von La Torreta, dem Team, bei dem ich angefangen habe. Ich verdanke alles Barça" und ist sich sicher, dass er mit 18 Jahren bei Barcelona verlängern wird (sein aktueller Vertrag endet 2026, wird aber voraussichtlich bis mindestens 2030 verlängert).

Eine der interessantesten Antworten, die er gab und die zeigt, wie reif er ist, war, als er nach der Kontroverse mit den Schiedsrichtern gefragt wurde, die ihren Höhepunkt erreichte, als Real Madrid einen Brief schickte, in dem es hieß, das System sei "korrupt". Seiner Meinung nach zielen die Schiedsrichter nicht absichtlich auf eine Mannschaft ab und begünstigen eine andere: "Ich glaube nicht, dass wir uns beschweren können, Madrid, Barça und Atlético. Ich denke, die Schiedsrichter versuchen, ihr Bestes zu geben."

Das Interview wurde am Dienstag geführt, einen Tag nach einem Liga-Spiel, das Barcelona mit 1:0 gegen Rayo Vallecano gewann, bei dem ein Tor gegen sie sowie ein möglicher Elfmeter ausgeschlossen wurde. Lamal räumt ein, dass an manchen Tagen ein Schiedsrichter der Mannschaft nützt und an anderen Tagen ein Schiedsrichter ihnen schadet, und das Gleiche passiert mit Real Madrid: "Als wir sechs Punkte in Führung lagen, erinnere ich mich an den Elfmeter gegen Jules (Koundé) in Getafe, den sie nicht gepfiffen haben, aber gestern haben sie diesen Elfmeter gegen Iñigo gepfiffen. In der Copa del Rey entschieden die Schiedsrichter zuerst zu Gunsten der Madrilenen und dann gegen Osasuna gegen sie. So wird es jeden Spieltag sein."

Lamal ist der Meinung, dass sich die größeren Mannschaften (Barcelona, Madrid, Atlético de Madrid) nicht wirklich beschweren können, wenn es auch bei kleineren Mannschaften zu kontroversen Entscheidungen kommen kann, ohne die gleiche Medienwirkung: "Über Spiele wie gegen Alavés und Leganés wird nicht so viel gesprochen und vielleicht gibt es kontroversere Aktionen. Aber die Schiedsrichter versuchen ihr Bestes. Es ist ein sehr schwieriger Job, weil sich immer jemand beschweren wird. Wir sind sehr zufrieden."