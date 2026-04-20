LaLiga wird schneller: Zwei Spieltage in einer Woche, Spielplan für Barcelona, Madrid, Atleti...

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Das Copa-del-Rey-Finale zwischen Real Sociedad und Atlético de Madrid am Sonntag bedeutete, dass am vergangenen Wochenende keine LaLiga-Spiele stattfanden, sodass nun der nationale Wettbewerb diese Woche aufholen wird, mit zwei Spieltagen, 33 und 32 (technisch gesehen nach dem 33.), innerhalb von sieben Tagen, von Dienstag, dem 21. April bis Montag. Am 27. April kehrt der europäische Wettbewerb zum Halbfinale zurück (mit nur zwei spanischen Teams, Atlético de Madrid und Rayo Vallecano, in der Champions League bzw. Conference League).

LaLiga setzt morgen mit Real Madrids erstem Spiel nach dem Champions-League-Ausscheiden zu Hause gegen Alavés weiter, im Wissen, dass ihre Hoffnungen auf den Liga-Titel fast verloren sind, da Barcelona, das am Mittwoch auf Celta Vigo trifft, neun Punkte vorne liegt.

Madrid spielt am Freitag erneut gegen Betis, während Barça am Samstag zu Getafe kommt: Barcelona könnte bis zum folgenden Wochenende, dem 2. Mai, gegen Osasuna Meister werden... oder früher, falls Madrid diese Woche nicht gewinnt.

LaLiga Spieltag 33/38

Dienstag, 21. April



Athletic Club gegen Osasuna: 17:00 CEST / 16:00 BST



Mallorca gegen Valencia: 17:00 MESZ / 16:00 BST



Real Madrid gegen Alavés: 19:30 MESZ / 18:30 BST



Girona gegen Real Betis: 19:30 MESZ / 18:30 BST



Mittwoch, 22. April



Elche gegen Atlético Madrid: 17:00 MESZ / 16:00 BST



Real Sociedad gegen Getafe: 18:00 MESZ / 17:00 BST



Barcelona gegen Celta Vigo: 19:30 CEST / 18:30 BST



Donnerstag, 23. April



Levante gegen Sevilla: 17:00 MESZ / 16:00 BST



Rayo Vallecano gegen Espanyol: 18:00 MESZ / 17:00 BST



Real Oviedo gegen Villarreal: 19:30 MESZ / 18:30 BST



LaLiga Spieltag 32/38

Freitag, 24. April



Real Betis gegen Real Madrid: 21:00 MESZ / 20:00 BST



Samstag, 25. April



Alavés gegen Mallorca: 14:00 CEST / 13:00 BST



Getafe gegen Barcelona: 16:15 CEST / 15:15 BST



Valencia gegen Girona: 18:30 MESZ / 17:30 BST



Atlético de Madrid gegen Athletic Club: 21:00 MESZ / 20:00 BST



Sonntag, 26. April



Rayo Vallecano gegen Real Sociedad: 14:00 MEST / 13:00 BST



Real Oviedo gegen Elche: 16:15 CEST / 15:15 BST



Osasuna gegen Sevilla: 18:30 MEST / 17:30 BST



Villarreal gegen Celta de Vigo: 21:00 MESZ / 20:00 BST



Montag, 27. April