LaLiga wird schneller: Zwei Spieltage in einer Woche, Spielplan für Barcelona, Madrid, Atleti...
Zwei aufeinanderfolgende LaLiga-Spieltage sind diese Woche geplant, da die Saison zu Ende geht.
Das Copa-del-Rey-Finale zwischen Real Sociedad und Atlético de Madrid am Sonntag bedeutete, dass am vergangenen Wochenende keine LaLiga-Spiele stattfanden, sodass nun der nationale Wettbewerb diese Woche aufholen wird, mit zwei Spieltagen, 33 und 32 (technisch gesehen nach dem 33.), innerhalb von sieben Tagen, von Dienstag, dem 21. April bis Montag. Am 27. April kehrt der europäische Wettbewerb zum Halbfinale zurück (mit nur zwei spanischen Teams, Atlético de Madrid und Rayo Vallecano, in der Champions League bzw. Conference League).
LaLiga setzt morgen mit Real Madrids erstem Spiel nach dem Champions-League-Ausscheiden zu Hause gegen Alavés weiter, im Wissen, dass ihre Hoffnungen auf den Liga-Titel fast verloren sind, da Barcelona, das am Mittwoch auf Celta Vigo trifft, neun Punkte vorne liegt.
Madrid spielt am Freitag erneut gegen Betis, während Barça am Samstag zu Getafe kommt: Barcelona könnte bis zum folgenden Wochenende, dem 2. Mai, gegen Osasuna Meister werden... oder früher, falls Madrid diese Woche nicht gewinnt.
LaLiga Spieltag 33/38
Dienstag, 21. April
- Athletic Club gegen Osasuna: 17:00 CEST / 16:00 BST
- Mallorca gegen Valencia: 17:00 MESZ / 16:00 BST
- Real Madrid gegen Alavés: 19:30 MESZ / 18:30 BST
- Girona gegen Real Betis: 19:30 MESZ / 18:30 BST
Mittwoch, 22. April
- Elche gegen Atlético Madrid: 17:00 MESZ / 16:00 BST
- Real Sociedad gegen Getafe: 18:00 MESZ / 17:00 BST
- Barcelona gegen Celta Vigo: 19:30 CEST / 18:30 BST
Donnerstag, 23. April
- Levante gegen Sevilla: 17:00 MESZ / 16:00 BST
- Rayo Vallecano gegen Espanyol: 18:00 MESZ / 17:00 BST
- Real Oviedo gegen Villarreal: 19:30 MESZ / 18:30 BST
LaLiga Spieltag 32/38
Freitag, 24. April
- Real Betis gegen Real Madrid: 21:00 MESZ / 20:00 BST
Samstag, 25. April
- Alavés gegen Mallorca: 14:00 CEST / 13:00 BST
- Getafe gegen Barcelona: 16:15 CEST / 15:15 BST
- Valencia gegen Girona: 18:30 MESZ / 17:30 BST
- Atlético de Madrid gegen Athletic Club: 21:00 MESZ / 20:00 BST
Sonntag, 26. April
- Rayo Vallecano gegen Real Sociedad: 14:00 MEST / 13:00 BST
- Real Oviedo gegen Elche: 16:15 CEST / 15:15 BST
- Osasuna gegen Sevilla: 18:30 MEST / 17:30 BST
- Villarreal gegen Celta de Vigo: 21:00 MESZ / 20:00 BST
Montag, 27. April
- Espanyol gegen Levante: 21:00 MESZ / 20:00 BST