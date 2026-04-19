Pellegrino Matarazzo von Real Sociedad, erster amerikanischer Trainer, der in Europa einen großen Titel gewann

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Real Sociedad besiegte Atlético de Madrid im Elfmeterschießen eines actiongeladenen Copa-del-Rey-Finales in Sevilla und endete mit 2:2 (3:4 im Elfmeterschießen), wobei der baskische Klub aus San Sebastián seit der 13. Sekunde führte, nachdem ein Kopfball von Ander Barrenetxea, der die gesamte Abwehr von Atleti ablenkte. Atleti konnte das Spiel erneut ausgleichen, als Julián Álvarez in der 83. Minute ein fantastisches Tor erzielte, aber später im letzten Elfmeterschießen seinen Elfmeter vergab.

Das ist eine außergewöhnliche Leistung für Real Sociedad, das Ende 2025 näher an der Abstiegszone stand, als Trainer Pellegrino Matarazzo als Nachfolger von Sergio Francisco verpflichtet wurde. Der amerikanische Trainer aus Wayne, New Jersey, verbesserte das Team drastisch: 2026 blieb er zu Hause ungeschlagen, nur drei Niederlagen entfernt, und katapultierte das Team auf den siebten Platz in der LaLiga.

Mit diesem Sieg beim spanischen Pokal, dem vierten insgesamt in der Geschichte des Vereins, fünf Jahre nach dem Finale der Saison 2019/20, wird Matarazzo der erste US-amerikanische Trainer, der in einer der fünf großen europäischen Ligen (Spanien, Deutschland, England, Frankreich, Italien) eine große Trophäe (wenn auch keine Ligatrophäe) gewann, während Jesse Marsch der einzige ist, der einen Meistertitel gewann. 2020 und 2021 gewann er mit Red Bull Salzburg die österreichische Bundesliga.

Matarazzo, Sohn italienischer Einwanderer, verbrachte seine gesamte Profikarriere als Spieler in Deutschland, spielte bei unterklassigen Vereinen und wurde später Trainer der Bundesligaklubs VfB Stuttgart und TSG Hoffenheim.