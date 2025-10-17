LaLiga-Spieler planen einen visuellen Protest gegen das Spiel Villarreal-Barça in Miami: 30 Sekunden lang still stehen

HQ

Nach der Ankündigung der UEFA und der späteren offiziellen Bestätigung von LaLiga, dass ein Spiel zwischen Villarreal und Barcelona in LaLiga am kommenden 20. Dezember nach Miami verlegt wird, haben die Fans ihre Missbilligung und Besorgnis zum Ausdruck gebracht, da sie befürchten, dass dies einen Präzedenzfall schaffen wird, in dem nationale Spiele im Ausland gefeiert werden, weit weg von ihren lokalen Anhängern.

Auch der Rest der Klubs in LaLiga hat die Idee abgelehnt und sich darauf geeinigt, am kommenden LaLiga-Spieltag, dem ersten nach der Länderspielpause mit den WM-Qualifikationsspielen, der an diesem Wochenende stattfindet, einen stillen, aber sehr sichtbaren Protest durchzuführen: das Spiel um etwa 20-30 Sekunden zu verzögern, auf dem Spielfeld still zu stehen, Nach dem ersten Anpfiff.

Laut dem Radiosender COPE sprechen alle 20 Kapitäne der ersten spanischen Liga über diese Geste als Zeichen des Protests. Dazu gehören auch Villarreal und Barcelona, die Klubs, die die Reise nach Miami antreten werden.

Die Spieler sagten über ihren Verband AFE, dass sie nicht unbedingt dagegen sind, in Miami zu spielen, beschweren sich aber über den Mangel an Transparenz von LaLiga, nachdem die Führungskräfte von LaLiga, Barcelona und Villarreal am vergangenen Dienstag nicht an einem vom Verband einberufenen Treffen teilgenommen und sich stattdessen dafür entschieden haben, nächste Woche ein weiteres Treffen zu feiern, wenn der Vorverkauf für das Spiel in Miami bereits begonnen hat und viele Spieler nicht verfügbar sein werden.

Das erste Mal, dass wir diesen Protest sehen konnten, war heute Abend, Freitag um 21.00 Uhr MEZ, zwischen Oviedo und Espanyol.