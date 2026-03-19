LaLiga-Spiele an diesem Wochenende werden einen besonderen Ball gegen Rassismus einsetzen

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LaLiga EA Sports feiert an diesem Wochenende seinen 29. Spieltag von 38, und alle Spiele werden mit einem speziellen Ball ausgetragen, dessen Design eine Botschaft gegen Rassismus sendet, der viele Fußballspiele in Spanien bis heute plagt. Der Ball zeigt handgezeichnete Linien und steht überall mit 'Vs Racism' versehen, geschaffen vom urbanen Künstler SUSO33, einer der führenden Persönlichkeiten im Bereich Graffiti und Urban Art in Spanien, dessen Werke auch in Museen und internationalen Galerien gezeigt wurden.

Der Künstler integriert in den Puma Ball ein Fragment der offiziellen Hymne gegen Rassismus, die 2024 veröffentlicht wurde: "Es gibt eine Farbe, die den Planeten unter deinem Hemd beherrscht, und sie ist dasselbe wie mein Herz. Ich werde dich über alles lieben, über den Kamm hinaus, nur gemeinsam können wir gewinnen."

Dies ist Teil einer Initiative von LaLiga unter dem Slogan "Die Stärke aller gegen Rassismus", bei der Vereine, Spieler, Fans und soziale Organisationen gemeinsam daran beteiligt sind, ein sicheres und tolerantes Umfeld frei von Diskriminierung zu schaffen, sagte LaLiga in einer Stellungnahme. Neben den höchsten Spielen, zu denen an diesem Wochenende ein Derby Real Madrid gegen Atleti am Sonntag gehört, wird der Ball auch in der zweiten Liga, LaLiga Hypermotion, eingesetzt.