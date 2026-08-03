LaLiga-Präsident Javier Tebas kritisiert Real Madrid wegen einer Erklärung zu FIFA Forward Enterprise

HQ

Real Madrid gab am Sonntag eine Erklärung ab, nachdem FIFA angekündigt hatte, ihren Plan abzusagen, Anteile an der Weltmeisterschaft zu verkaufen. Der spanische Verein sagte, er "begrüße die Entscheidung der FIFA, den Vorschlag zum teilweisen Verkauf der kommerziellen Rechte an seinen Wettbewerben aufzugeben" und halte dies für "gute Nachrichten für den Fußball, für seine Dachverbände und vor allem für die Millionen von Fans unseres geliebten Sports".

In der Erklärung von Real Madrid verwies der Verein auch auf das 2021 von LaLiga gestartete Projekt, eine Vereinbarung mit dem Aktienfonds CVC, etwa 8,5 % der TV-Rechteinnahmen in den nächsten 50 Jahren im Austausch für Investitionen in die Vereine abzugeben – ein Plan, der dem angeschlagenen FIFA Forward Enterprise ähnelt. "Die Verpfändung für ein halbes Jahrhundert Einnahmen, die den Vereinen gehören und die vollen Kosten und Risiken tragen, setzt einen Präzedenzfall, den der Fußball weder in unserem Land noch international wiederholen darf", sagte Real Madrid.

LaLiga-Präsident Javier Tebas reagierte auf die Erklärung und sagte, dass der CVC-Deal freiwillig sei und nicht jeder Verein gezwungen sei, ihm zuzustimmen. "Es war eine Entscheidung, die von einer großen Mehrheit der Vereine getroffen wurde, genau im Ausübungsrecht der Autonomie, die die Erklärung selbst zu verteidigen beansprucht", sagte Tebas und konterte gegen den Präsidenten von Real Madrid, Florentino Pérez, und sagte: "Es ist ziemlich widersprüchlich, dass derjenige, der andere Vereine für zukünftige Einnahmen kritisiert, Bernabéu-Einnahmen zugesagt hat, hat zwanzig Jahre lang Zugang zu einem Fonds für den Betrieb bestimmter Stadionbetriebe gewährt und fast ein Jahr lang Formeln vorgeschlagen, um Investoren in den Besitz von Real Madrid zu ermöglichen."

Darüber hinaus stellte Tebas sogar Zweifel daran, dass Pérez von den FIFA-Plänen wusste, und fragte, warum es so lange dauerte, bis sie antworteten, warum Anas Laghari, der Finanzberater von Real Madrid, im WM-Finale war und warum JP Morgan angeblich an den FIFA-Plänen beteiligt war, einer Bank, die auch an dem von Pérez gestarteten Super-League-Projekt beteiligt war.

"Die Doktrin scheint einfach: Wenn Real Madrid frei entscheidet, ist es Modernisierung und Finanzstrategie; wenn die anderen Vereine es frei entscheiden, ist es eine Hypothek", sagte Tebas und rechtfertigte seinen Wutanfall damit, dass Real Madrid "Jahr für Jahr Klagen verliert" und "die nicht so überlegene Organisation" kaum noch Glaubwürdigkeit habe.