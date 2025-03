LaLiga-Klubs in UFL ? Strikerz verspricht baldige Überraschungen...

HQ

Wir ziehen weiterhin kleine Nuggets aus unserem Interview mit Alexander Bogomolskiy, dem Head of Publishing bei Striker Inc., und allem, was er uns über den jüngsten F2P-Fußballtitel erzählt hat, UFL . In diesem Fall sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema, um einen Titel über das schöne Spiel real wirken zu lassen, die Lizenzen der Teams, Stadien und Spieler, mit ihren jeweiligen gescannten Gesichtern.

In diesem Sinne wollten wir wissen, ob es angesichts der Bedeutung von LaLiga, seinen Mannschaften und seinen Spielern auf der ganzen Welt Neuigkeiten für die spanischen Fans geben wird. "In Spanien ansässige Spieler sind die Nummer drei in unserer Zielgruppe", sagte uns Alexander statistisch. "Von den fünf beliebtesten Klubs in unserem Publikum sind drei spanische, also glauben wir, dass es eine der obersten Prioritäten ist, einen spanischen Klub unter Vertrag zu nehmen, vielleicht sogar mehr als einen." Wenn er davon spricht, "einen Verein zu verpflichten", meint er eine begrenzte Zusammenarbeit, bei der die Trikots und das Stadion der betreffenden Mannschaft zum Spiel hinzugefügt werden. "Wir denken auch über zusätzliche Varianten der Kooperation oder Zusammenarbeit nach, vielleicht eine Cyber-Sport-Kooperation [wie z.B. eSports], aber ja, spanische Vereine sind eine unserer Prioritäten."

Diese drei Mannschaften gehören zu den beliebtesten, er gibt nicht an, auf welche er sich bezieht, aber wir alle kennen die drei beliebtesten Mannschaften des Landes: Real Madrid, FC Barcelona und Atlético de Madrid. Wenn man sich die Anzahl der Spanier ansieht, die den Titel genießen, und die Bereitschaft des Studios, diese Teams zu bringen, ist es wahrscheinlich, dass wir eher früher als später eines der großen Teams im Spiel sehen werden.

Hier ist das vollständige Interview mit lokalisierten Untertiteln - sind Sie Teil der Community, von der Bogomolskiy spricht?