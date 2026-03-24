Kylian Mbappé versichert, dass er "zu 100 % genesen" ist: "Es wurden einige falsche Dinge gesagt"

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Kylian Mbappé schloss sich seinen Teamkollegen in der französischen Nationalmannschaft an, die von Didier Deschamps für ein paar Freundschaftsspiele in dieser Woche in den Vereinigten Staaten (Brasilien und Kolumbien) nominiert wurde. Mbappé wurde von Deschamps ausgewählt, nachdem er letzte Woche nur zwei Spiele als Einwechselspieler für Real Madrid bestritten hatte, nachdem er wegen einer Knieverletzung nach einer längeren Auszeit zurückgekehrt war. Doch der 27-jährige Stürmer versicherte, dass sein Knie heilt und er bei "100%" in Bezug auf seine Knieprobleme ist.

"Mein Knie ist in Ordnung. Es wird besser. Es entwickelt sich ziemlich gut, und ich weiß, dass es viel Spekulation darüber gab und einige falsche Dinge gesagt wurden. Es ist das Leben eines Athleten auf hohem Niveau, und wir sind es gewohnt, dass Menschen Dinge sagen, ohne sie zu überprüfen oder eine Grundlage für Fakten zu haben."

Mbappé suchte berühmt in Paris eine zweite Meinung, um seine Knieprobleme nach einem Schlag im Dezember 2025 zu lösen, sagt aber nun, dass er sich vollständig erholt habe. "Ich hatte in Paris die Gelegenheit, eine gute Diagnose zu bekommen. Und gemeinsam konnten wir einen Plan schmieden, um zu meiner besten Form bei Real Madrid und auch für die Weltmeisterschaft zurückzukehren."

"Wie habe ich mich auf die Weltmeisterschaften vorbereitet? Indem ich jedes Spiel mit meinem Verein spiele", sagt Mbappé

Und bezüglich möglicher Konflikte mit Real Madrid, weil sie für Frankreich nominiert wurden, sagte Mbappé gegenüber AS, dass es keine Debatte gebe: "Ich habe Leute über die Weltmeisterschaft sprechen sehen. Ich habe an zwei Weltmeisterschaften teilgenommen. Ich gewann einen, und im anderen erreichte ich das Finale. Wie habe ich mich auf die Weltmeisterschaften vorbereitet? Indem ich jedes Spiel mit meinem Verein spiele", und dass es für ihn "glasklar ist, dass ich jedes Spiel gegen Real Madrid spielen möchte."