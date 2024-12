Kylian Mbappé hätte seinen Traum, für seinen Bruder bei Real Madrid zu spielen, fast aufgegeben

HQ

Kylian Mbappé hat sein erstes Interview seit seinem Wechsel zu Real Madrid im vergangenen Sommer gegeben. Und seitdem verlief seine Karriere turbulent: Rechtsstreitigkeiten mit Paris Saint-Germain über seine Zahlungen, Unbeliebtheit in Frankreich, nachdem er offenbar eine Nominierung für die Nationalmannschaft übersprungen hatte (und von einer anderen ausgeschlossen wurde) und enttäuschende Leistungen bei Real Madrid, darunter zwei verschossene Elfmeter.

Im französischen Fernsehsender Canal+ sprach Mbappé über viele verschiedene Themen, darunter die Überlastung durch Spiele und Kurzurlaube, und bekräftigte, dass er müde und erschöpft gewesen sei, aber nicht depressiv, wie viele Websites berichtet haben. "Die Leute sehen uns wie Roboter, aber in Wirklichkeit sind wir Menschen wie jeder andere auch."

Einer der Rückschläge, die Kylian fast erlitten hätte, betraf seinen 17-jährigen Bruder Ethan, was ihn am meisten beeinträchtigte.

Kylian Mbappé wäre fast bei PSG geblieben, um seinen jüngeren Bruder zu schützen

Er kam 2017 an der Seite von Kylian zu PSG, und nachdem er in der Jugendmannschaft gespielt hatte, gab Ethan 2023 sein Debüt in der ersten Mannschaft.

Aber um Kylian unter Druck zu setzen, damit er in Paris bleibt und nicht bei Real Madrid unterschreibt, soll der PSG-Chef aus Katar Trainer Luis Enrique angewiesen haben, Ethan auf die Bank zu setzen, wie L'Equippe berichtet.

Kylians Traum war es, bei Real Madrid zu spielen, aber er überlegte, diesen Traum aufzugeben und bei PSG zu bleiben, wenn sein Weggang bedeuten würde, dass Ethan bei PSG geächtet würde. "Sein Real Madrid war PSG. Was Real für mich bedeutete, sein Kindheitstraum war PSG. Ich war derjenige, der ihm das genommen hat", sagte Kylian.

"Irgendwann sagte ich zu ihm: 'Wenn du bleiben willst, erneuere ich und wir bleiben eine Weile'. Für ihn hätte ich meinen Traum in Madrid aufgegeben. Ethan ist mein Bruder und niemand kann ihm etwas anhaben. Was nützt es, beim besten Klub der Welt zu unterschreiben, wenn das bedeutet, die Karriere seines Bruders zu beenden?".

Aber Kylian fügt hinzu, dass es Ethan war, der ihn davon überzeugte, umzuziehen: "Ethan hat mir erzählt... "Ich will nicht hier bleiben. Was sie dir angetan haben, was sie mir angetan haben, das ist nicht normal."

Am Ende erfüllte sich Kylian seinen Traum, bei Real Madrid zu spielen, und Ethan blieb in Frankreich, wechselte aber zu einem anderen Team, Lille, wo er einen Vertrag bis 2027 hat. Leider hat Ethan aufgrund einer Verletzung in dieser Saison kaum drei Spiele bestritten und wird bis 2025 ausfallen.