KPop Demon Hunters 2 offiziell von Netflix bestätigt

Wir sprechen schon seit einiger Zeit über eine mögliche KPop Demon Hunters Fortsetzung, und obwohl es sicher schien, dass Netflix eine Fortsetzung des beliebtesten Films aller Zeiten auf seiner Plattform in Auftrag geben würde, haben wir sie jetzt schriftlich. HUNTR/X kehrt für eine Zugabe zurück, da KPop Demon Hunters offiziell zurückkehrt.

Im Netflix-Tudum-Artikel sehen wir, dass die Regisseurinnen Maggie Kang und Chris Appelhans im Rahmen eines exklusiven, mehrjährigen Schreib- und Regievertrags mit dem Duo zurückkehren werden, bei dem sie mehrere animierte Projekte für Netflix produzieren werden. KPop Demon Hunters 2 wird das erste dieser Projekte sein.

"Ich bin als koreanischer Filmemacher sehr stolz, dass das Publikum mehr von dieser koreanischen Geschichte und unseren koreanischen Figuren möchte." sagte Kang. "Es gibt so viel mehr in dieser Welt, die wir aufgebaut haben, und ich freue mich darauf, es dir zu zeigen. Das ist erst der Anfang."

"Diese Charaktere sind wie Familie für uns, ihre Welt ist unser zweites Zuhause geworden. Wir freuen uns darauf, ihr nächstes Kapitel zu schreiben, sie herauszufordern und ihre Entwicklung zu beobachten – und weiterhin die Grenzen zu verschieben, wie Musik, Animation und Geschichte zusammenkommen können", fügte Appelhans hinzu.

KPop Demon Hunters 2 hat derzeit kein Veröffentlichungsdatum, aber es wird angenommen, dass der Film auf eine Veröffentlichung im Jahr 2029 abzielt, wobei das tatsächliche Datum wahrscheinlich später ist.