KPop Demon Hunters ' Fortsetzung wird 2029 nicht fertig sein

KPop Demon Hunters war der animierte Streaming-Film, der letztes Jahr die Welt eroberte. Es ist nicht überraschend, dass kurz nachdem der Film seine letzten hundert Millionen Aufrufe auf Netflix erreicht hat, eine Fortsetzung angekündigt wurde, aber man sollte keine Hoffnungen auf eine bevorstehende Veröffentlichung machen.

Es sieht so aus, als würden wir im Moment mindestens bis 2030 warten, um diesen Film auf unsere Bildschirme zu bringen. In einem Interview mit den Präsidenten von Sony Pictures Animation, Kristine Belson und Damien de Froberville, erklärte The Hollywood Reporter, dass das angebliche Veröffentlichungsdatum von KPop Demon Hunters 2 im Jahr 2029 weit hergeholt erschien. Belson tippte sich auf die Nase, was darauf hindeutete, dass der Reporter recht hatte, und erklärte dann, dass die beiden Autoren des Originalfilms erst anfangen würden, wenn der ganze Hype um die Preisverleihungssaison vorbei ist.

Es gibt jedoch viel Begeisterung für die Fortsetzung, denn De Froberville sagt, das KPop Demon Hunters -Universum sei so reichhaltig wie Spider-Verse. "KPop wird dasselbe sein. Es ist genau wie bei Spider-Verse. Die Welt ist so reich – die Welt der Dämonen und des Popstar-[Elements], was ist mit Jinu passiert. Es gibt so viel, worin wir expandieren könnten", sagte er über die Fortsetzung.

Es scheint, als wüsste SPA nach dem Versprechen von Spider-Man: Beyond the Spider-Verse für 2024 und dem Scheitern an der Umsetzung des Produktionsplans derzeit viel mehr über den Produktionsplan und kann seinen Animatoren die nötige Zeit geben, um großartige Animationsfilme zu liefern. Leider bedeutet das allerdings, dass es wahrscheinlich mindestens vier Jahre lang keine KPop Demon Hunters 2 gibt.