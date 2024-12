HQ

Die FIFA hat die Austragungsorte der nächsten beiden Männer-Weltmeisterschaften in den Jahren 2030 und 2034 bestätigt. Es war während des FIFA-Kongresses, einer virtuellen Konferenz, bei der die FIFA ratifizierte, was bereits selbstverständlich war: Die Weltmeisterschaft 2030 wird in Spanien, Portugal und Marokko ausgetragen, während Saudi-Arabien Gastgeber der Weltmeisterschaft 2034 sein wird.

Für die Männer-WM 2030 zog sich der andere ursprüngliche Kandidat, Großbritannien, zurück, da er sich stattdessen auf die UEFA-Europameisterschaft 2028 konzentrierte. Saudi-Arabien, ebenfalls Kandidat für 2030, konzentrierte sich später auf die Ausgabe 2034 und wurde heute als Gastgeber bestätigt, da es der einzige von der FIFA akzeptierte Kandidat war.

Spanien, Portugal und Marokko werden Gastgeber der Weltmeisterschaft 2030 sein, wird Naranjito zurückkehren?

Die nächste Weltmeisterschaft im Sommer 2026 wird in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Für die Ausgabe 2030 wird sie erneut zwischen drei benachbarten Ländern und zwei Kontinenten ausgetragen. Eigentlich drei Kontinente, denn die drei Debütspiele werden ausnahmsweise in Urugua, Argentinien und Paragiau ausgetragen, als Hommage an Uruguay, das 1930, also vor 94 Jahren, Gastgeber der ersten Ausgabe der Weltmeisterschaft war.

Das Finale ist noch nicht bestätigt: Quellen sagen, dass es in Madrid im Santiago Bernabéu stattfinden wird, obwohl dies vom Camp Nou in Barcelona und dem Hassan II-Stadion in Casablanca bestritten wird, das nach seiner Fertigstellung mit 115.000 Zuschauern die größte Kapazität der Welt haben wird.

Dann wird Saudi-Arabien Gastgeber der Männer-Weltmeisterschaft 2034 sein. Das Stadion, in dem wahrscheinlich das Finale stattfinden wird, wurde kürzlich bekannt gegeben, mit einem auffälligen und naturalistischen Design. Es bleibt abzuwarten, ob Thronprinz Mohammed bin Salman die Rechte von Frauen und LGBTQ-Bevölkerung im nächsten Jahrzehnt verbessern wird oder ob er stattdessen auf sportwashing zählen wird, um die ganze Arbeit zu erledigen, wie es vor zwei Jahren in Katar geschehen ist...