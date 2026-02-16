Konami-Veteran Shutaro Iida ist verstorben.

HQ

Vor etwas mehr als einem Jahr tauchten Berichte auf, dass der Gaming-Veteran Shutaro Iida unter gesundheitlichen Problemen litt, und nun wurde bekannt gegeben, dass er leider verstorben ist. Die Nachricht kam über seinen eigenen X-Account, in dem seine Familie erklärte, dass er an Bauchspeicheldrüsenkrebs litt, und schrieb:

"Shutaro, bekannt als Curry Sage, der schon seit einiger Zeit gegen eine Krankheit kämpfte, verstarb am 10. Februar an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Wir möchten unseren tiefsten Dank für die ihm zu Lebzeiten entgegengebrachte Freundlichkeit ausdrücken und seinen Tod respektvoll bekannt geben. Obwohl Shutaros Abenteuer in dieser Welt zu Ende gegangen ist, lebt seine Arbeit weiter. Wir hoffen aufrichtig, dass Sie weiterhin Freude an den von ihm erschaffenen Spielen haben."

Und wir glauben definitiv, dass die Leute genau das tun werden. Iida war eine der Schlüsselfiguren hinter der sogenannten IGAvania-Ära, in der klassische Castlevania-Titel sowie der spirituelle Nachfolger Bloodstained: Ritual of the Night veröffentlicht wurden. Er war außerdem leitender Programmierer bei Metal Gear Solid V: The Phantom Pain und begann seine Karriere bei Konami während der Sega Saturn-Ära mit Titeln wie Sexy Parodius und Salamander: Deluxe Pack Plus.

Wir möchten uns bei ihm für die erstklassige Unterhaltung bedanken, und wir werden eine letzte Chance haben, neue Werke von Iida zu genießen, wenn Bloodstained: The Scarlet Engagement später in diesem Jahr erscheint. Er musste seine Beteiligung 2025 beenden, war aber bis dahin ein starker Mitwirkender.