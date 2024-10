Shutaro Ida ist aufgrund von Krebs nicht mehr an Bloodstained 2 beteiligt

Nachdem Konami deutlich gezeigt hatte, dass sie kein Interesse mehr an einem neuen Castlevania hatten, stiegen unter anderem die Veteranen Koji Igarashi und Shutaro Ida aus, um Bloodstained: Ritual of the Night zu entwickeln.

Es wurde über Kickstarter finanziert und war ein voller Erfolg, und seitdem hat das Duo das gefeierte Abenteuer noch weiter ausgebaut. In den letzten Jahren haben sie jedoch an der Fortsetzung gearbeitet. Doch jetzt hat Shutaro Ida - Chefentwickler der großartigen Castlevania-Spiele für den Nintendo DS und Produzent von Bloodstained - bekannt gegeben, dass er seine Arbeit aufgrund von Krebs aufgeben muss.

Castlevania-Legende Koji Igarashi – der unter anderem Programmierer und Drehbuchautor am Ultra-Klassiker Castlevania: Symphony of the Night war – bereut das natürlich und schreibt (übersetzt mit Bing):

"Bisher wurden die DS-Serie und Bloodstained praktisch hauptsächlich von Regisseur Shutaro produziert. Es ist wirklich sein Werk. Es ist ein schwerer Schlag, ihn von dem Projekt weg zu haben, aber wir werden unser Bestes tun, um uns davon nicht unterkriegen zu lassen. Wir hoffen, dass er sich so weit erholt, dass wir wieder zusammenarbeiten können."

Letzteres wäre natürlich ein Traum, aber im Moment drücken wir natürlich die Daumen, dass alles so gut läuft wie für Shutaro Ida, und alles andere ist natürlich sehr zweitrangig.