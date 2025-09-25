Koenigsegg erwägt, einen günstigeren Sportwagen zu bauen

HQ

Wer heute ein Hypercar von Koenigsegg besitzen möchte, egal ob Gemera, Regera oder Jesko, muss rund 30 Millionen Kronen hinblättern und dann rund vier Jahre Schlange stehen, bevor das Auto in Ängelholm zur Abholung bereitsteht. Das bedeutet natürlich, dass extrem wenige Menschen einen Koenigsegg besitzen können und dass die Automarke auf den Straßen nie wirklich gesehen, gehört und wahrgenommen wird wie ihre Konkurrenten Ferrari oder Lamborghini. Auf die Frage, ob Gründer und CEO Christian von Koeniggsegg in Betracht ziehen könnte, in Zukunft ein günstigeres Auto zu bauen, hat er nun so geantwortet:

"Wir haben uns mit der Idee beschäftigt, das Volumen zu erhöhen und einfachere, leichter erhältliche Sportwagen zu bauen."

Quelle: Carbuzz