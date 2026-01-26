Koei Tecmo-Ergebnisse: Die Hyrule Warriors auf der Switch 2 sind bereits millionenfach verkauft, die Ninja Gaiden-Spiele von 2025 bleiben ein Rätsel

HQ

Die Verzögerung des Remasters von Dynasty Warriors 3 war nur eine der anderen Nachrichten durch die Veröffentlichung der neuesten Finanzergebnisse von Koei Tecmo.

Wenn man sich die Leistung bereits veröffentlichter Spiele ansieht, sieht man zum Beispiel, dass Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, das am 6. November exklusiv für die Nintendo Switch 2 erschien, bereits die Million verkaufte Exemplare überschritten hat, was sowohl angesichts der Marktzeit als auch des Einzelformats bedeutsam ist.

Andernorts veröffentlichte der Publisher im vergangenen Jahr bis zu drei Ninja Gaiden-Titel, was als große Rückkehr des Franchises galt. Entweder wurde der neueste Bericht jedoch nicht richtig aktualisiert, oder die Verkaufszahlen von TeamNinjas Ninja Gaiden 2 Black Remaster, The Game Kitchens Ninja Gaiden Ragebound Retro-Werk und PlatinumGames' neuer Haupttitel Ninja Gaiden 4 waren extrem niedrig, da die offizielle Liste weiterhin "über 7,5 Millionen Einheiten" schätzt – die gleiche Schätzung wie vor einem Jahr für die gesamten Serienverkäufe.

Aus denselben offiziellen Daten können wir ableiten, dass das in Three Kingoms ansässige Musou Dynasty Warriors mit 24 Millionen Exemplaren weiterhin das größte geistige Eigentum des Verlags ist, gefolgt von Nobunaga's Ambition (11 Millionen), Romance of the Three Kingdoms (9,5 Mio.), Samurai Warriors (8,5M), Nioh (8M, ebenfalls von Team Ninja) und Atelier (8M).

Außerdem verknüpft der Bericht auch die verschiedenen Teams oder "Marken" des Unternehmens mit ihren jeweiligen in Entwicklung befindlichen oder kürzlich veröffentlichten Projekten und erinnert die Fans daran, dass die Musou-Experten ω-Force tatsächlich hinter dem kommenden Pokémon Pokopia stehen, dass Kou Shibusawa weiterhin ihr Pferderenn-Simulationsteam ist oder dass Gust und Midas jeweils Atelier und Nobunaga bedeuten.