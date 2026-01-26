Koei Tecmo verschiebt Dynasty Warriors 3 Remaster auf unbestimmte Zeit

Letztes Jahr angekündigt, sollte das mit Spannung erwartete Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered bereits im März 2026 für PC, PS5 und Nintendo Switch 1&2 erscheinen, doch heute wachten die Fans mit der Nachricht von der Verzögerung auf.

Im Rahmen des vierteljährlichen Berichts von Koei Tecmo erfolgte die Ankündigung in einem offenen Brief des Spielproduzenten selbst, Tomohiko Sho, der schreibt:

"Die Veröffentlichung von Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered wurde vom zuvor angekündigten 19. März 2026 verschoben.

Als erstes Remaster der Dynasty Warriors-Reihe haben wir, um unsere Fans voll zufriedenzustellen, beschlossen, die Qualität des Spiels weiter zu verbessern. Das neue Veröffentlichungsdatum wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Wir schätzen Ihre Geduld, da wir uns noch etwas Zeit nehmen, bevor das Spiel veröffentlicht wird."

Wie man sieht, ist noch kein neues Datum festgelegt, aber die Verzögerung scheint von den Fans mit Verständnis aufgenommen worden zu sein, die einfach ein besseres, ausgefeilteres Produkt zum Start erwarten. Es kann auch spekuliert werden, dass die Verzögerung mit der Veröffentlichung von Dynasty Warriors Origins: Visions of Four Heroes vor nur wenigen Tagen zusammenhängt, da dieser Titel zusammen mit dem inzwischen verschobenen Remaster des PS2- und Xbox-Klassikers von 2001 die große Rückkehr der langjährigen Serie seit Dynasty Warriors 9: Empires im Jahr 2022 markiert. oder Samurai Warriors 5 im Jahr 2021, wenn wir generell von Musou-Spielen von Koei Tecmo/Omega Force sprechen, die keine Crossover mit anderen Franchises oder Lizenzen beinhalten.

Freust du dich auf die moderne Version von Dynasty Warriors 3?