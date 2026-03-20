Kirsten Dunst stößt zur Besetzung von A Minecraft Movie 2

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Das war eigentlich keine große Überraschung, da der Film "Minecraft" im Titel hatte, aber der letztjährige Film A Minecraft Movie war ein großer Erfolg, und es wurde früh beschlossen, eine Fortsetzung zu geben. Jetzt scheint praktisch die gesamte Vorbereitung geleistet zu sein, da das Casting bereits in vollem Gange ist.

Deadline kann nun über einen der neuen Namen berichten, die wir im bisher unbetitelten Film sehen werden: Kirsten Dunst. Wir wissen noch nicht, welche Rolle sie spielen wird, aber sie wird sich Jack Black, Jason Momoa, Danielle Brooks, Jennifer Coolidge und Matt Berry anschließen, die alle für die Fortsetzung zurückkehren werden.

Die Dreharbeiten sollen bereits nächsten Monat beginnen, hoffentlich erfahren wir bald mehr, nicht zuletzt darüber, wie der Film tatsächlich heißen wird.