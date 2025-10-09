A Minecraft Movie 2 bestätigt - Premiere im Juli 2027

Menschen, die in Kinos auf der ganzen Welt arbeiten, müssen gerade beschlossen haben, sich den Sommer 2027 frei zu nehmen. Jack Black selbst musste die Leute anflehen, beim Anschauen von A Minecraft Movie kein Popcorn zu werfen oder Chicken Jockey zu schreien, daher wird die heutige Ankündigung die Menschen auf der ganzen Welt definitiv entweder erfreuen oder erschrecken.

Warner Bros. hat bestätigt, dass The Minecraft Movie eine Fortsetzung bekommt, und zwar ziemlich bald. Was ich vermute, wird nur A Minecraft Movie 2 heißen, soll am 23. Juli 2027 Premiere haben.

Eine interessante Wahl des Premierendatums, denn das ist der gleiche Tag, an dem The Simpsons Movie 2 erscheinen sollte. Ich sage, weil A Minecraft Movie extrem nah dran war, 1 Milliarde US-Dollar in den Kinos zu verdienen, also erwarte ich, dass Homer ein "D'oh!" machen und das Datum seiner Rückkehr auf die großen Leinwände ändern wird. Vielleicht irre ich mich aber auch und wir könnten in 21 Monaten sehen, wie Minecraft mit den Simpsons zusammenstößt...

Welchen Film, wenn nicht beide, wirst du dir ansehen: A Minecraft Movie 2 oder Die Simpsons Film 2?