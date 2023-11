Kingdom of the Planet of the Apes Trailer zeigt die Affen, die die Welt regieren

Andy Serkis benutzte einige ziemlich große Worte, als er Anfang des Jahres über Kingdom of the Planet of the Apes sprach und Alex hoffen ließ, dass ein Trailer wirklich "die Leute umhauen" würde. Nun, jetzt können Sie sich selbst ein Urteil bilden.

20th Century hat den ersten sogenannten Teaser-Trailer für Kingdom of the Planet of the Apes veröffentlicht und bestätigt, dass die Affen zur dominanten Spezies geworden sind, während die Menschen in ihrem Schatten leben. Nicht, dass das die Welt besser macht, denn es gibt immer noch kriegerische Fraktionen mit unterschiedlichen Meinungen unter den Affen und es scheint, als hätten viele vergessen, wie es war, als Cäsar vor allen Generationen damit anfing.

Erwarten Sie, in den kommenden Monaten noch viel mehr zu lernen und zu sehen, denn Kingdom of the Planet of the Apes kommt erst am 24. Mai.