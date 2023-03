Kingdom of the Planet of the Apes, um "die Leute zu umhauen"

Andy Serkis, der die moderne Planet der Affen-Trilogie als Protagonist Caesar leitete, glaubt, dass der nächste Film der Reihe "die Leute umhauen wird".

Im Gespräch mit CinemaBlend schien Serkis unglaublich aufgeregt zu sein, was Kingdom of the Planet of the Apes zu bieten hat, auch wenn er dieses Mal nicht involviert sein wird.

"Ich denke, Wes Ball wird mit diesem Film einen fantastischen Job machen. Ich denke, nach dem, was ich gehört und gesehen habe, gibt es einige erstaunliche konzeptuelle Kunstwerke. Und wo sie sich entschieden haben, die Geschichte zu landen und mit der nächsten Iteration durchzustarten, denke ich, dass es die Leute umhauen wird."

In diesem Jahr wurden die Dreharbeiten zu Kingdom of the Planet of the Apes abgeschlossen und sollen nächstes Jahr veröffentlicht werden. Hoffentlich können wir bis dahin einige Trailer sehen, damit wir wissen, von welchem "umwerfenden" Zeug Serkis spricht.