Kingdom Come: Deliverance II Veröffentlichungen am 11. Februar 2025

Kingdom Come: Deliverance II hat sein Veröffentlichungsdatum festgelegt, und während die Fans gehofft hatten, dass es irgendwann in diesem Jahr erscheinen würde, scheint es, dass Warhorse Studios etwas mehr Zeit braucht, um das kommende RPG so ausgefeilt wie möglich zu machen.

In einem Video, das auf dem Twitter/X-Account des Entwicklers gepostet wurde, erfahren wir die Neuigkeiten über das Veröffentlichungsdatum und eine Erinnerung daran, dass wir auf der Gamescom einen tiefen Einblick in das Gameplay sowie einen Blick auf die schicke Collector's Edition werfen werden.

Wir sind uns noch nicht sicher, was in der Collector's Edition enthalten ist, aber wir werden auf jeden Fall die Augen offen halten, denn Warhorse möchte uns Updates zukommen lassen, um die Wartezeit auf Kingdom Come: Deliverance II ein wenig zu verkürzen.