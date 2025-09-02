HQ

Die neuesten Nachrichten über China und Nordkorea . Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un erreichte Peking mit seinem charakteristischen grünen Zug, einer langsamen, aber stark befestigten Fortbewegungsart, die von der Führung des Landes jahrzehntelang bevorzugt wurde.

Zeugen berichteten, sie hätten gesehen, wie der mit nationalen Emblemen geschmückte Zug in die Stadt einfuhr, bevor eine Autokolonne den Bahnhof verließ. Kim wird gemeinsam mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und anderen internationalen Staatsoberhäuptern an einer Militärparade zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs teilnehmen.

Der Zug, der einen sicheren und privaten Raum für Diskussionen bietet, hat Kim bereits auf Reisen nach China, Russland und Vietnam befördert. Die Waggons sind mit Büros, Sicherheitsräumen und Annehmlichkeiten ausgestattet, um den Anführer und sein Gefolge unterzubringen.

Diese Reise setzt die langjährige Tradition der nordkoreanischen Herrscherfamilie fort, die für hochkarätige Auslandsbesuche auf die Bahn angewiesen ist. An diesem besonderen Besuch wird auch Xi teilnehmen, der Putin und Kim in Peking empfangen wird