Die neuesten Nachrichten über China, Russland und Nordkorea . Der chinesische Präsident Xi Jinping begrüßt heute Wladimir Putin und Kim Jong Un in Peking, was mit den Feierlichkeiten zum Tag des Sieges zusammenfällt und das erste Mal ist, dass die drei Staatsoberhäupter gemeinsam in der Öffentlichkeit auftreten.

Der Gipfel, der von umfangreichen diplomatischen und militärischen Demonstrationen begleitet wurde, unterstreicht Xis wachsenden Einfluss auf globale Angelegenheiten, da die US-Bündnisse durch die isolationistische Politik belastet sind. Wir beobachten, ob neue Verteidigungsabkommen im asiatisch-pazifischen Raum entstehen.

Dies fällt mit einer Militärparade zusammen, bei der fortschrittliche Waffen und orchestrierte Zeremonien präsentiert werden, um die Einheit und die strategischen Ambitionen der Führung zu betonen. Die Ausstellung macht auch die Spannungen mit dem Westen und mögliche Auswirkungen auf die regionale Stabilität deutlich.