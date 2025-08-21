Kill the Brickman ist ein steinbrechender Kugelbauer, der gerade auf PC und Xbox erschienen ist

Nach dem immensen Erfolg von Vampire Survivors entschied sich der Entwickler Poncle für einen Weg der Veröffentlichung, anstatt seinen Reichtum zu horten. Das Indie-Studio unternahm Schritte, um anderen Indie-Entwicklern zu helfen, ihre Ideen zu debütieren, und dazu gehörte kürzlich die Veröffentlichung des tastaturzertrümmernden Berserk or Die, und bald wird ein steinbrechender Kugelbauer folgen.

Bekannt als Kill the Brickman, ist dies ein skurriles Spiel, in dem es darum geht, empfindungsfähige Steine abzuschießen, die die Erde überfallen haben. Im Wesentlichen geht es darum, sich eine Waffe zu schnappen, eine Ladung von Patronen und Gegenständen zu erstellen, die die Schüsse effektiver machen, und dann die Brickmen anzugreifen, um sie zu besiegen und die Welt zu retten.

Das rundenbasierte Spiel wird in einer Pressemitteilung als solches beschrieben: "Schieße dir deinen Weg durch die Kapitel, stelle dich über einem Dutzend Elite-Feinden und zehn mächtigen Bossen und entdecke Synergien, die deinen bescheidenen Pinkel-Shooter in eine galaxistrotzende Handkanone verwandeln. Stell dir Tetris vor, aber wenn die Steine Wutprobleme und eine Vorliebe für Menschenfleisch hätten. Mit Hunderten von Relikten und einer Vielzahl von Bauoptionen geht die Tiefe hier viel tiefer als nur Zielen und Feuern."

Kill the Brickman stammt vom Entwickler Doonutsaur und ist derzeit auf PC- und Xbox-Konsolen erhältlich.