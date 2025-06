Der Schöpfer von Vampire Survivors kündigt und bringt überraschend Action-Slash 'em up auf den Markt

Als Teil der PC Gaming Show hat Poncle, der Schöpfer von Vampire Survivors, gerade seinen ersten Ausflug in die Welt der Videospielveröffentlichung angekündigt. Während des Showcases wurde enthüllt, dass Poncle den Solo-Entwickler Nao Games unterstützt, der das tastaturzerstörende Slash 'em up namens Berserk or Die liefern will.

Dieses Spiel ist ziemlich genau das, was man von dieser Beschreibung erwarten würde, denn anstatt präzise und genaue Tastendrücke wie in einem typischen PC-Spiel zu bevorzugen, besteht das Ziel hier darin, einfach eine Reihe von Tasten auf einmal auf deiner Tastatur zu zerschlagen, wobei je mehr Tasten du drückst, desto mehr Schaden verursachen deine Angriffe. Wie beim Rest des Spiels wird die Bewegung durch deine Angriffe gesteuert und es gibt kein Endziel, das du erreichen musst, sondern deine Zeit verbringst du einfach damit, einen Ansturm von Angriffen zu überleben. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass es bei der Aktion darum geht, Knöpfe auf Ihrer Tastatur zu spammen und zu drücken, um zu "gewinnen".

Wie in der Pressemitteilung zur Ankündigung des Spiels beschrieben, "dreht sich bei Berserk or Die alles um die Befriedigung, einen perfekt getimten Treffer zu landen und zu sehen, wie Feinde immer wieder in einer Flut von Pixeln über den Bildschirm fliegen."

Poncle und Nao Games weisen darauf hin, dass es während des Spielens darum geht, Ihre Tastatur so weit wie möglich zu zertrümmern, ohne dass die Garantie erlischt, da keine Ersatztastaturen zur Verfügung gestellt werden.

Das wirklich Aufregende und Überraschende an der Ankündigung dieses Spiels ist, dass es auch auf den Markt gekommen ist. Ja, du kannst jetzt Berserk or Die auf dem PC über Steam spielen und dir ein Exemplar für nur 2,99 £/3,99 $/3,99 € sichern.

Über die Idee hinter Berserk or Die erklärt der Gründer von Nao Games, Nao Shibata: "Ich habe dieses Spiel mit dem Ziel entwickelt, etwas völlig Neues zu schaffen. Ich glaube, es bietet eine Erfahrung, die kein anderes Spiel bieten kann. Ich konnte nicht nur meine einzigartigen Ideen zum Leben erwecken, sondern hatte auch das Vergnügen, auf meinem Weg einige erstaunliche Menschen kennenzulernen."

Was die Veröffentlichung dieses Spiels für die Zukunft von Poncle bedeutet, so wurde uns gesagt, dass dies das "erste von weiteren Projekten" ist, die in diesem Jahr geplant sind.