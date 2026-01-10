KI: The Somnium Files – No Sleep for Kaname bekommt ein "Date" auf PS4, PS5 und Xbox Series

HQ

Die beiden Mordrätsel-Masterminds bei Too Kyo Games, Kazutaka Kodaka (Danganronpa) und Kotaro Uchikoshi (Zero Escape), sorgen zum Jahreswechsel für Aufsehen, was ihre Fans für neue Entwicklungen in ihren erzählerischen Abenteuern begeistert hat.

Ersterer, der kürzlich eine mögliche DLC- und Switch-2-Adaption des preisgekrönten The Hundred Line: Last Defense Academy vorgeschlagen hat und die Schreibfähigkeiten seines Partners für hypothetische neue Szenarien lobte, deutet nun eine Art Ankündigung am 22. Februar (2.22) an. Und auch wenn das in den Ohren der Fans nach mehr Danganronpa-Liebe klingt, wurde bisher nichts Weiteres enthüllt.

Letzterer trat im jüngsten No Sleep for Kaname Date - From AI: The Somnium Files in den Hintergrund und ließ Kazuya Yamada die Erzählung im Spin-off zu seinem eigenen Zweiteiler leiten. Die Nachricht ist, dass die Produktion von Spike Chunsoft nun für weitere Konsolen bereit ist, da sie seit dem ursprünglichen Start im Sommer exklusiv für die Nintendo Switch/Switch 2 und PC verfügbar ist. Laut Ankündigung des Publishers/Entwicklers wird Dates neues Abenteuer am 26. Februar 2026 auf PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series X/S verfügbar sein. So sieht es auf der PS5 aus:

Die Ankündigung enthält außerdem eine alternative physische Edition, allerdings nur für Sonys neueste Konsole, das sogenannte "No Sleep for Kaname Date - From AI: The Somnium Files PS5 Tote Bag Bundle" (unten abgebildet), erhältlich im Spike Chunsoft Official Store.